Tudi iz kuhanega vina je nastal sladoled (FOTO)

»Uporabljamo domače mleko. To je velik plus. Naša prednost je tudi domače sadje. Pa ogromno časa in energije vložimo v to, kar počnemo,« pove Gregor Kastelic iz Velike Loke pri Trebnjem. Dobri dve leti v na novo zgrajeni in z okusom opremljeni kavarni 5ka ponuja sladoled. Poseben, dober, okusen, bi lahko v treh besedah opisali.

Po naključju

Do sladoleda je prišel bolj po naključju. Ko so pri Gregorju zgradili poslovno stavbo, je v njej prostor dobila tudi kavarna. »Vmes smo začeli sodelovati s podjetjem Makabo. Gre za družinsko podjetje, ki slovenskemu trgu ponuja visokokakovostno in inovativno gostinsko opremo ter pester izbor surovin za pripravo sladoleda in slaščic. Z Markom iz Makaba sva dala glavi skupaj. Vedno je pripravljen za nove izzive, jaz pa sem dodal nekaj norih idej. Tako smo prišli do alkoholnih sladoledov in pistacij na kremnih rezinah, kar je naša posebnost,« nadaljuje podjetni Gregor.

Poslovni partner dostavi osnovo, potem pa Gregor in ekipa delata dalje.

Še nekaj malega šmarnice ...

Šmarnica Ena od posebnosti je tudi sladoled iz šmarnice. To je samorodna vinska trta, ki se je v tistih krajih razširila po nesreči z vinskimi boleznimi v času po terezijanskih reformah. Oidij in peronospora sta skoraj zatrla gojenje trte na Kranjskem. Pridelovalci so se zatekli k samorodni trti, ki je bila odporna proti omenjenima boleznima. Pri šmarnici gre za belo sorto grozdja, ki je odporna proti pozebi in boleznim, je zelo aromatična, gojijo pa jo na Dolenjskem, Bizeljskem, v Halozah ter Slovenskih goricah.

Dve napravi je pripeljal iz Italije.

»Dejansko nam Makabo dostavi osnovo, baze pa delamo sami, to je naša prednost. Poleg tega razliko dela, kot rečeno, domače mleko. V posel smo vključili lokalne kmete, od njih kupimo mleko in ga dodajamo v pripravo sladoleda,« nadaljuje naš sogovornik. Pri tem po domače pojasni: mleko daje sladoledu teksturo, polnost. »Če ostane v ustih okus po sladoledu še vsaj pol ure, ste jedli dober sladoled. Ali pa naredite tale test: dober sladoled se bo stopil, a bo nastal šejk, ki ga boste lahko spili. Če sladoled ni dober, bo ostala le voda. Pri nas ne uporabljamo vode pri pripravi sladoleda,« še razkrije Gregor.

Poslovni partner dostavi osnovo, potem pa Gregor in ekipa delata dalje. »Nato se igramo z okusi, dodajamo naravne okuse, bazi za sadne sladolede pa sadje. Tudi domače hruške tepke, pa borovnice, jagode, maline,« našteva Gregor, ki v svoji kavarni ponuja točen sladoled in sladoled na porcije. V Italiji so kupili dve napravi, s katerima jim uspeva. »Pomembno je, da lahko naredimo male količine sladoleda. V sedmih minutah lahko naredi do dva kilograma sladoleda. Potem se lahko lotimo priprave drugega. Je pa dobro, to se čuti tudi pri kakovosti, če je baza narejena dan prej,« še zaupa Gregor, ki ponuja, po navadi ob nedeljah, tudi sladolede, ki jih naredi na osnovi alkoholne baze.

Tudi z modro frankinjo in refoškom ter džinom smo že delali.

Na pravi temperaturi

Vsega ne pove

»Pri pripravi sladoleda iz alkohola je treba vedeti določene zakonitosti, ki pa naj ostanejo skrivnost. Lahko pa povem, da je treba izbrati alkohol, ki ima aromo, osnova pa je baza, potem po potrebi in okusu dodajaš alkohol,« izvemo od Gregorja. Njegova prednost je tudi to, da lahko hitro naredi manjše količine sladoleda, do dva kilograma v pičlih sedmih minutah, fino pa je, če je baza narejena vsaj dan prej.

»Večkrat se zgodi, da pridejo okoličani in si zaželijo poseben okus sladoleda za svoja praznovanja. Pa naredimo. Tudi z modro frankinjo in refoškom ter džinom smo že delali. Na Vinski vigredi v Metliki smo ponujali sladoled iz njihovega vina poet, ki je aromatizirano,« nadaljuje Gregor, ki pravi, da na Dolenjskem jedo dober sladoled, drug drugega spodbujajo, da so boljši in boljši. »Kot sem že rekel: pri nas imamo točeni sladoled, vaniljo in prelive, ter sladoled na porcije, ki tehta do 170 gramov, tudi več. Opažamo pa, da ljudje letos radi segajo tudi po točenem sladoledu v lončku, da ga počasi pojejo. Spominja jih na mladost,« Gregor predstavi še en trend. Pa še ena posebnost krasi 5ko: sladoled imajo celo leto ne glede na letni čas. Decembra lani ga je Gregor pripravil na osnovi kuhanega vina. Šel je za med.

Za tiste, ki si zaželijo sladoled v lončku.

Pri okusih so nadvse drzni.

Baza je osnova, preostalo pa Gregor dodaja po svoji izbiri.