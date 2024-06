Družina Kosmač je zaradi svojih rokodelskih izdelkov iz lesa znana po Tržiču in tudi po vsem svetu. Že štiri generacije tržiških rezbarjev najbolj slovijo po znameniti čevljarski svetilki, ki jo je starosta družine in od lani častni občan Tržiča Jernej Kosmač pred skoraj 50 leti otel pozabe in jo ponovno začel izdelovati. Izdelujejo pa tudi mnoge uporabne predmete, družabne igre in zanimive predmete slovenske kulturne dediščine, na primer edino žepno sončno uro, kakršno so uporabljali pastirji na Veliki planini. Lučka, ki ji v Tržiču rečejo kar Kosmačeva svetilka, kot tudi drugi predmeti so r...