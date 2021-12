Tri generacije na kupu

Marsikateri zlati poroki je epidemija covida-19 preprečila razkošno praznovanje. Tudi zakonca Pal iz Lipe v Turnišču sta morala praznovati v mehurčku. Štefan, star 73 let, je bil zaposlen v tekstilni tovarni Mura v Murski Soboti. Njegovo največje veselje je bilo gasilstvo, ki mu je bilo poleženo v zibelko.

Prostovoljni gasilec PGD Lipa je postal leta 1965. V društvu je bil strojnik in vodar ena in vodar dva, danes je gasilski veteran in se rad udeležuje veteranskih srečanj, ki jih pripravlja Gasilska zveza Beltinci. V 56 letih, odkar je v gasilskih vrstah, je za svoje humano poslanstvo prejel veliko priznanj in pohval. Velikokrat je sodeloval na vajah in tekmovanjih. Po svojih močeh priskoči na pomoč v primeru požara ali elementarne nesreče. Danes po njegovih gasilskih stopinjah hodita sin Simon in vnukinja Doris. Žena Slavica, stara 69 let, ga je pri humanitarni dejavnosti podpirala, kajti brez njene pomoči mož Štefan ne bi dosegel gasilskih uspehov. Slavica je bila prav tako zaposlena v tovarni Mura.

V 50 letih se je Palov rod povečal za sedem vnukov.

V zakonu je povila sina Simona, hčerki Natašo in Suzano. V 50 letih se je Palov rod povečal za sedem vnukov. Njun zakon je, kot sta nam dejala ob obisku na njunem domu, minil tako hitro, kot da bi veter odpihnil jesensko listje. Velikokrat sta se odpravila na romanja in si ogledala slovenska romarska svetišča, dvakrat sta bila na romanju v Međugorju. Sta člana Društva upokojencev Beltinci. Pod isto streho v slogi, razumevanju in spoštovanju živijo tri generacije. Če jima bo zdravje dopuščalo, si po tihem želita, da bi dočakala še kakšno okroglo obletnico poroke.