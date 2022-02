Trgovci na nogah, vlado pozivajo k umiku teh epidemičnih ukrepov

Sekcija trgovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je danes gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja ponovno pozvala k takojšnji odpravi pogoja PCT v specializiranih trgovinah. Na neenakopravno obravnavo in nelojalno konkurenco posameznih trgovin sicer sekcija opozarja že več mesecev, so sporočili iz zbornice.

»Epidemija se bliža h koncu, zato je čas, da vlada odpravi pogoj PCT v specializiranih trgovinah. Trgovinska dejavnost, zlasti trgovina na drobno, že od septembra lani, ko je bil uveden pogoj PCT, beleži drastičen upad prometa. Poleg tega trgovce sedaj pestijo tudi težave pri dobavi blaga in podražitev energentov, nezanemarljiv strošek pa predstavlja tudi kader, ki mora na vhodu preverjati pogoj PCT,« razloge za takojšnjo odpravo pogoja PCT v specializiranih trgovinah pojasnjuje predsednik sekcije trgovcev pri OZS Primož Černic. Po njihovih podatkih trgovine nikoli niso predstavljale vira okužb.

»Živilske trgovine nelojalna konkurenca specializiranim trgovinam«

Specializirano blago (denimo orodje, belo tehniko, tekstil, knjige, obutev, rože itd.) je mogoče kupiti tudi v živilskih trgovinah, zaradi česar so po oceni OZS svoje nakupovalne navade prilagodili tudi potrošniki. Živilske trgovine so bile že od začetka epidemije izvzete iz vseh omejevalnih ukrepov, medtem ko so specializirane trgovine, ki ne prodajajo živilskih izdelkov, morale upoštevati številne omejitve. »Specializirani trgovci so se tako znašli v nekonkurenčnem položaju, situacija pa se je z uvedbo PCT pogoja še poslabšala,« navajajo.

Anketa, ki jo je izvedla sekcija trgovcev pri OZS med svojimi člani, je pokazala, da od začetka preverjanja pogoja PCT 71 odstotkov trgovcev beleži upad prometa. Tretjina sodelujočih v anketi, 33 odstotkov, beleži upad med 20 in 30 odstotki, 31 odstotkov pa ima od 30- do 50-odstotni upad prometa. O več kot 50-odstotnem upadu prometa poroča 11 odstotkov vprašanih, medtem ko ima četrtina vprašanih manj kot 10-odstotni upad prometa.

Danes sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja covida v trgovinah?

Minister za zdravje Janez Poklukar bo s strokovno skupino za covid 19 in predstavniki zdravstva na Brdu pri Kranju popoldne razpravljal o prilagajanju ukrepov za zajezitev epidemije covida 19. Po napovedih vodje skupine Mateje Logar lahko pričakujemo sproščanje ukrepov, ni pa še znano kdaj, kje in v kolikšnem obsegu.

Kot je napovedala Logarjeva, bi ukrepe lahko najprej sproščali v dejavnostih, ki potekajo na prostem, pa tudi v dejavnostih, ki potekajo v velikih notranjih prostorih. Med drugim bi do sproščanja lahko prišlo sprva v trgovskih dejavnostih, medtem ko v šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu še ne.