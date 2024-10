Trdno in enotno stopili v bran šefu: gre za rušenje vlade in napad na premierja

Poslanci Svobode so ob kazenski ovadbi stopili v bran premierju in predsedniku njihove stranke Robertu Golobu. Za njim trdno in enotno stojijo, so danes zatrdili predstavniki poslanske skupine. Kot so poudarili, verjamejo v institucije pravne države. V dogajanju, ki spremlja ovadbo, pa vidijo napad na premierja in rušenje vlade.

V poslanski skupini največje vladne stranke Gibanje Svoboda so tako prepričani, da je dogajanje, ki spremlja kazensko ovadbo Goloba, namenjeno onemogočanju koalicije pri izvajanju njenega dela za ljudi. »Očitek predsedniku vlade glede vmešavanja v delo policije pa je preprosto že dobro znana politična igra znanih, pa tudi novih akterjev na političnem parketu v Sloveniji,« je dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, ki je pred novinarje stopila s svojima namestnikoma, poslancema Terezo Novak in Lenartom Žavbijem.

Vsi trije so zatrdili, da poslanska skupina Svobode ostaja enotna v podpori premierju Golobu. Poudarili so tudi, da verjamejo v institucije pravne države, pred katerimi bo premier pojasnil vse navedbe in očitke iz ovadbe zavrnil kot neutemeljene.

Avšič Bogovičeva je še zatrdila, da razumejo koalicijske partnerje, ki si želijo dodatnih pojasnil, v poslanski skupini Svoboda pa se po njenih besedah niso »na zalogo« pogovarjali o tem, kaj bi lahko bila točka, ko predsedniku vlade ne bi več zaupali.