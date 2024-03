Trdijo, da je to najbolj avantgardno stanovanje v Sloveniji. Cena? Kap vas bo ... (VIDEO)

Cene stanovanj po Sloveniji gredo v nebo, to še zlasti velja za prestolnico. Tako v Ljubljani prodajajo, kot trdijo menda najbolj avantgardno stanovanje v Sloveniji. Veliko je 184.3 kvadratnih metrov.

Prodajalci se pohvalijo,da stanovanje v centru prestolnice izstopa kot pravo umetniško delo. »Vsak kotiček tega doma nosi zgodbo in izraža umetniško vrednost, ki presega zgolj kvadratne metre. Pri prenovi so ključno vlogo igrali tudi otroci, dodajajoč svojo domišljijo in kreativnost. Stanovanje, ki se razteza čez celo drugo nadstropje, navdušuje s svojim izredno zanimivim ter nenavadnim tlorisom, ki popolnoma očara vsakega gosta. Nahaja se v samem središču mesta in ni zgolj prostor za bivanje, temveč prava umetniška izkušnja, ki jo je treba doživeti.«

Stanovanje v središču Ljubljane tako vključuje prenovljeno kuhinjo, dnevno sobo, 3 spalnice, 2 kopalnici, hodnik s vgrajenimi omarami in notranji atrij.

Kaj pa cena? Če imata 2 milijona in stotisoč evrov, je stanovanje lahko vaše.