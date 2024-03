Iz tujine prihajajo novice o padanju cen nepremičnin, medtem pa v Sloveniji še naprej rastejo. Zadnji podatki Statističnega urada RS (Surs) za zadnje četrtletje 2023 kažejo, da je bila letna rast cen stanovanjskih nepremičnin (stanovanj in hiš) 6,8-odstotna, »kar je bilo najmanj po 2021., ko smo zaznali najvišje zvišanje cen v zadnjih nekaj letih (15,8 odstotka)«. Če primerjamo zadnje četrtletje 2023. z istim četrtletjem 2022., so se najbolj podražile nove družinske hiše (9,5 odstotka), sledijo nova stanovanja (8), rabljene družinske hiše (7,9) in rabljena stanovanja (5,9). Ko primerjamo zad...