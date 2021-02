Travmatiziran oče razburja Slovence: Ati, kaj delaš mamici?

Forumi so med ljudmi še vedno zelo priljubljeni. Na njih običajno objavljajo tisti, ki želijo deliti svoje zgodbe, prositi za nasvet, a bi radi ostali anonimni. Številni najdejo uteho v tem, se na forumu izpovejo, potožijo in potarnajo, če nimajo ob sebi nobene druge rame, na katero bi se lahko naslonili, ko se znajdejo v zagati. Se pa na forumih najde občasno tudi nekaj takšnih zapisov, ob katerih človek pomisli, ali so se res zgodilo, ali je vse skupaj le plod izjemno bogate domišljije.



Eden izmed takšnih je zapis travmatiziranega očeta, ki je z uporabniki znanega slovenskega foruma delil svojo izkušnjo, ko je v kočljivem položaju zalotil očeta in mamo, zdaj pa se je ta zgodba po štiridesetih letih ponovila tudi njemu.



»Kot otrok sem zalotil starša v precej kočljivem spolnem položaju. Spomnim se maminih krikov in gibov. Slišalo se je kot bi ji jo trgalo, videti je bilo kot bi jo tresla elektrika. Videl sem da jo to povzroča oče na katerem je sedela. Spomnim se, da si takrat pred davnimi 40timi let niti pod razno nisem znal razložiti kaj oče dela mami, da tako trpi.



Vse skupaj sem potlačil nekam v podzavest in se leta in leta nisem spomnil na dogodek. Do včeraj.



Z ženo vedno paziva ali bolje rečeno poskrbiva, da naju ne bi zalotil kateri izmed dveh otrok. Včeraj pa naju tako zelo zaneslo, ko sem ji šel pod tuš zdrgnit hrbet, da je pokalo od strasti. Naj povem, da je žena precej glasna, predvsem pa zelo inovativna pri položajih. Na vrhuncu obeh med vrati zaslišim glasek; ati, kaj delaš mamici, mamica si v redu.



Žena je precej flegma, mene pa skrbi, da nikoli več ne bom mogel seksati, med tem ko bosta otroka doma, kar je večino časa.

Skrbi me tudi, da ne bosta imela takih travm kot sem jih imel jaz. Pojma nimam kako naj razloživa otrokoma, kaj se je dogajalo,« je zapisal.



Pod njegovo objavo se je vsulo komentarjev in nasvetov. Številni pravijo, da to ni nič takšnega, da se to zgodi skoraj vsakemu in da je to lahko odlična priložnost, da otroku razloži, kaj je spolnost in kako na svet pridejo otroci. »A dejansko v 21. stoletju otroku ne znate povedati vsaj tega, da je to spolni odnos, da to počnejo odrasli, ki se imajo radi, in da na ta način nastanejo otroci? Saj ni treba v neke podrobnosti, ampak otroka vsaj pomirite, da se ni dogajalo nič hudega, temveč nekaj najlepšega, kar lahko počne par. Kaj bo šele, ko bodo res hoteli kaka konkretnejša pojasnila,« se glasi eden izmed komentarjev, drugi pa dodaja, da je bolje, da vse skupaj otroku razložita starša, kot pa da odgovore na ta vprašanja išče na spletu.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: