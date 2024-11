Tožilstvo zaradi terorizma preganja domnevnega člana Islamske države

Specializirano državno tožilstvo v Sloveniji aretiranemu Rašidu Azizu očita kaznivo dejanje terorizma, saj naj bi leta 2016 na območju Iraka sodeloval v teroristični organizaciji Islamska država, poroča Dnevnik. Obtoženi na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču krivde ni priznal.

S specializiranega državnega tožilstva so na poizvedbe časnika odgovorili, da je bila na podlagi marčne kazenske ovadbe in nato po opravljeni preiskavi 27. avgusta zoper eno fizično osebo vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja terorizma. Ta oseba naj bi leta 2016 na območju Iraka sodelovala v teroristični organizaciji Islamska država.

Očita se ji kaznivo dejanje po členu, ki govori o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi ali skupini, zagrožena kazen za to dejanje pa je do osem let zapora.

Trije obsojeni v desetletju

S policije pa so sporočili, da so lani in letos na tožilstvo zoper tri osumljence vložili tri kazenske ovadbe zaradi terorizma. Gre za moške, stare od 21 do 42 let. Drugih podatkov ne morejo razkriti, saj (pred)kazenski postopki še potekajo.

Po podatkih statističnega urada so bile v zadnjih desetih letih zaradi terorizma obsojene tri osebe. Dve na zaporno kazen, eni pa je bil izrečen varnostni ukrep, še piše časnik.