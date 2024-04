Tovornjak podrl kapelico, obnovo odnesla naravna katastrofa

V vasicah pod Stolom so ponekod speljane tako ozke ceste, da se na njih težko srečata dva osebna avta, kaj šele večja vozila. Pred štirimi leti se je na začetku vasi Zabreznica zgodila nenavadna prometna nesreča. Voznik tovornjaka se je pri srečanju z avtobusom vzvratno umikal, pri tem trčil v kapelico in jo podrl.

Streha sakralnega objekta se je raztreščila na koščke, stebri so se polomili, zidake je razmetalo daleč naokoli. Le kipec Sočutne Marije, pietá mu rečejo strokovnjaki, se ni premaknil niti za milimeter. Na veliko začudenje domačinov sta odpadli le obe Kristusovi in leva Marijina roka.

Je mimo hodil že Prešeren?

Kdo ve, če ni kdaj mimo te kapelice pot zanesla tudi Franceta Prešerna, čigar rojstna hiša stoji v sosednji vasi Vrba. Ob izgradnji kapelice je bil poet star 21 let. A žal prelepega znamenja, ki je kot pomemben del naše kulturne dediščine tudi spomeniško zaščiteno, po štirih letih še niso obnovili. Nanj mimoidoče žalostno spominjajo le ruševine, delno prekrite s plastično ponjavo.

Kipec Marije z mrtvim Jezusom je čudežno obstal na mestu, le roke so odpadle. FOTO: Boštjan Fon

Policija je po nesreči zoper povzročitelja izdala plačilni nalog in o dogodku obvestila Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), območno enoto Kranj. Strokovnjaki so se podvizali in prišli na ogled ruševin ter jih zaščitili pred nadaljnjim propadanjem.

Kapelico lahko zgradijo šele po rekonstrukciji ceste. FOTO: Tina Horvat

»Kapelica je v Registru kulturne dediščine vodena pod evidenčno številko 17609, pod imenom Zabreznica - Kapelica Sočutne. Gre za kapelico, ki datira v prvo polovico 19. stoletja, po ustnem izročilu naj bi bila iz leta 1821,« so dejali in obljubili, da jo bodo obnovili v najkrajšem možnem času. Premične ostanke, torej stebre, kip, podstavek in relief angela med cvetjem, so spravili v prostore podjetja Jeko, kjer naj bi bili še danes. Postavitev nove kapelice je odvisna od finančnih sredstev in lastnikov, so tedaj še poudarili.

1821. LETA so jo postavili.

Zapletlo pa se je, ko se je izkazalo, da kapelica nima lastnika. Ne poznajo ga ne na ZVKDS, ne na občini in ne na sedežu župnije Breznica.

Kljub temu je dve leti po podrtju, ko smo Slovenske novice začele poizvedovati, kaj se dogaja z obnovo, župan občine Žirovnica Leopold Pogačar razložil, da je obnova vendarle predvidena v projektu rekonstrukcije državne ceste R3 Žirovnica– Begunje. »Stala bo na skoraj istem mestu, le nekoliko zamaknjena za širino novega pločnika. Izvedba projekta rekonstrukcije ceste je predvidena v proračunu države in sofinanciranju občine v letih 2022/2023,« je napovedal. Odtlej sta minili že skoraj dve leti, a o novi kapelici in novi državni cesti ni ne duha ne sluha.

Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar zagotavlja, da bo vse tako, kot je bilo. FOTO: osebni arhiv

Spet bo stala

Matevž Remškar, konzervator na ZVKDS, nam je povedal, da niso prejeli nobene vloge za izdajo pogojev, soglasja ali obvestila o delih, župan Pogačar pa, da sta se rekonstrukcija ceste in gradnja kapelice zamaknili, ker je država po lanskih ujmah iz državnega proračuna za leta 2023, 2024 in 2025 prerazporedila sredstva za nekaj deset projektov po vsej Sloveniji, med njimi tudi za projekt rekonstrukcije ceste Zabreznica–Breznica. »Je pa DRSI (Direkciji RS za infrastrukturo, op. ur.) novembra lani pridobil gradbeno dovoljenje za del te rekonstrukcije ceste, v kateri bo tudi postavljena nova kapelica,« je še dejal.

V Zabreznici čakajo na boljšo cesto in obnovljeno kapelico. FOTO: Tina Horvat

Vendar so nam na DRSI po našem poizvedovanju, kdaj bo vendarle prišlo do obnove, razložili, da je rekonstrukcija regionalne ceste zaradi katastrofalnih poplav avgusta lani predvidena po letu 2025, ne pa tudi postavitev kapelice oz. da gradbeno dovoljenje ne vključuje kapelice.

Septembra 2020 je kamion podrl kapelico. Obnovo so načrtovali do konca leta 2023. Zaradi lanskih poplav so projekt prestavili.

»Izgradnja nove kapelice ni predmet ureditve ceste. V času izdelave projektne dokumentacije (pred prometno nesrečo, op. p.) je bila kapelica na mestu, kjer jo je bilo treba zaradi rekonstrukcije ceste prestaviti. Glede na to, da je predvidena nova lokacija, se postavitev nove kapelice lahko izvede neodvisno od rekonstrukcije ceste,« pravijo na DRSI.

Te dni na sakralno znamenje spominja le kup ruševin. FOTO: Tina Horvat

Znova smo poklicali župana Žirovnice in ga poprosili za komentar. Razložil nam je, da je odgovor DRSI netočen in da je kapelica vsekakor del projekta obnove ceste, pri katerem so pridobili tudi kulturnovarstvene pogoje za njeno obnovo. V gradbenem dovoljenju je ni, ker stoji tam, kjer se dela izvajajo v javno korist in gradbeno dovoljenje ni potrebno, njeno prestavitev pa so planirali še pred podrtjem zaradi širjenja ceste v rekonstrukciji na mesto, kjer je stala prej.

»Obnova oziroma postavitev kapelice bo izvedena istočasno z rekonstrukcijo ceste in bo financirana v deležu občine. Ne gre za to, da bi občina komplicirala, ampak jo lahko prestavimo le ob izgradnji pločnika in ob pločniku, ki je del projekta ceste. Kapelico bomo vsekakor postavili, ne glede na to, da ni last občine, da stoji na zasebnih zemljiščih ter da jo v župniji Breznica ne pripoznavajo kot svoje. Ta kapelica se nam zdi pomembna kulturna dediščina. Žal vse skupaj traja nekaj časa, ker se projekt obnove državne ceste tako dolgo vleče, vendar ne po naši krivdi,« je zagotovil Leopold Pogačar.