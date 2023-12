Božiček se tudi letos po slovenskih nižinah in kotlinah ne bo vozil s snežnimi sanmi. Po večini nižinskih delov države, tudi v prestolnici, bodo prazniki znova brez snega. Že 16 let pa je minilo od zadnjega belega božiča. Po klimatoloških podatkih je bila od sredine minulega stoletja v prestolnici snežna odeja ves december prisotna v letih 1971 in 1980, le dan manj leta 1998; snega ni bilo v decembrih 1951, 1957–1959, 1974, 1989, 2004, 2006, 2013, 2015 in 2016. 15 °C bodo namerili v sredogorju. Sneženje po nižinah so letos preprečevale za ta čas previsoke temperature zraka. Žal bo tudi predn...