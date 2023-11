Tonin stoji za svojimi besedami: Svoboda in SDS sta se dogovorili

Predsednik NSi Matej Tonin je v informativni oddaji 24 UR zvečer ocenil, da si v sedanjem zelo turbulentnem političnem ozračju v Sloveniji kar hitro obtožen, da lažeš in haluciniraš, če govoriš resnico. »Vse stvari, ki sem jih zapisal, stojim za njimi,« pravi, ob tem pa trdi, da sodelovanje SDS in Gibanja Svobode obstaja, ker obstajajo nastavki, o njih se govori tudi javno.

Prepričan je, da je tako zaradi tega, ker imata Janez Janša in Robert Golob skupnega političnega sovražnika, po njegovem mnenju, je to levi politični establišment oziroma strici iz ozadja. Kot enega konkretnejših dokazov je izpostavil vprašanje okrog razrešitve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. »Poslanci Svobode so pristopili do nas in nas vprašali, ali bi v primeru predloga razrešitve ta predlog podprli. Ko smo jih vprašali, zakaj, so odgovorili: da se ne bi zgodil primer Zorčiča«" je pojasnil Tonin. »Ko sem vprašal, ali so dogovorjeni še s kom, so rekli, da so s stranko SDS.« Tonin je še izpostavil, da je zanj ključno, da se najde neko rešitev iz tega političnega kaosa, ker se mu zdi, da smo v situaciji, ko vsi igrajo proti vsem. »Ni treba biti posebej vešč, da ugotoviš, da tej trenutni vladi posel preprosto ne gre ...«

V Svobodi zavračajo trditve o zakulisnem sodelovanju s SDS