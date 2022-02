Tonin na CNN o Ukrajini: Če bomo enotni, potem ne vidim nevarnosti za Slovenijo

Obrambni minister Matej Tonin je ob ruskem posegu v Ukrajini v pogovoru za ameriško televizijo CNN poudaril pomen enotnosti zahodnih zaveznikov in obenem opozoril, da se lahko v trenutku, ko so vse oči uprte v Ukrajino, kaj slabega zgodi tudi na Zahodnem Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini.

Na vprašanje, ali je to, kar se dogaja v Ukrajini, grožnja Sloveniji, je Tonin odgovoril, da gre za odločilne trenutke, ko je treba jasno storiti to, o čemer zahodni zavezniki govorijo.

»Predsednik Putin je šel v Ukrajino misleč, da ne bomo storili tega, kar govorimo, zato morajo biti sankcije ostre. Če bomo enotni, kar je naše najmočnejše sredstvo, potem ne vidim nevarnosti za Slovenijo,« je dejal. Rusko početje je označil za jasno kršitev mednarodnopravnih norm in potrdil, da gre za rusko invazijo.

Priznal je, da bodo sankcije boleče ne le za Rusijo, ampak zaradi povišanja cen plina tudi za EU. »Kot sem rekel, sankcije morajo biti ostre in se osredotočiti na rusko vodstvo, še posebej na podjetja in finančne tokove,« je dejal in dodal, da lahko Rusija povzroči tudi težave na Zahodnem Balkanu.

»Del ruskega scenarija je, da odvračajo pozornost, in bojim se, da se bo zgodilo kaj slabega na Zahodnem Balkanu, kjer Putinov prijatelj Dodik sprejema čudne odločitve,« je dejal Tonin, pri čemer je mislil na vodjo bosanskih Srbov Milorada Dodika.

Sicer je Tonin dejal, da se ponavlja ruski scenarij iz Gruzije in s Krima ter zavrnil namig, da je Putin ujel Zahod na levi nogi. »Na ravni Nata in EU smo imeli veliko ministrskih srečanj in pokazali enotnost, kar je naše najmočnejše sredstvo. Če je želel razdeliti EU, je bila to slaba poteza. Če želi manj Natovih enot na svojih mejah, je bila to slaba poteza, ker to pomeni več Natovih enot na vzhodnem krilu Nata,« je dejal.

Na vprašanje, ali bi bilo zdaj treba sprejeti Ukrajino v zvezo Nato, je Tonin odgovoril, da je Slovenija že vložila predlog, da se Ukrajino sprejme v EU. »Ukrajina zdaj potrebuje jasno znamenje upanja in Slovenija je predstavila pobudo, da se jo sprejme v EU po hitrem postopku. Pokazati jim moramo, da so del Evrope,«je dejal Tonin, članstva v zvezi Nato pa ni omenjal.