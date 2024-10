»Ženi sem dejal: 'Jutri si bomo za zajtrk privoščili pražene gobe, zgolj s čebulo in brez jajc, na masti, saj se nama bo mudilo na volišče v Staro Cerkev.' Vzela sva košari in se odpravila v bližnji gozd, nedaleč od vikenda na Vrbovcu, kjer rastejo tudi ti gozdni sadeži,« je zgodbo, ki bi v začetku oktobra lahko imela tragičen konec za oba, razgrnil Tone Žuk iz Konce vasi pri Stari Cerkvi na Kočevskem. Jurčkov ni bilo videti, kot da so poniknili v zemljo, zato sta z družico Slavko nabirala bisernice, sivke in sirovke. Prepričan, da košaro polni samo z užitnimi gobami, je Tone mednje položil t...