Toliko denarja so zbrali za Črno: na dražbi fotografije in predmeti Dončića, Dragića, Rogliča ...

Minulo soboto se je v Kulturnem domu Črna na Koroškem s humanitarno dražbo fotografij in športnih artiklov zaključila fotografska razstava slovenskih fotoreporterjev in fotografov, ki so v Črni posneli vrhunske fotografije grozovitega razdejanja po lanskih poplavah. Pobudo za dražbo je dal nekdanji fotograf Denis Sarkić, ki jo je tudi vodil.

Denis Sarkić je dal pobudo za dražbo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Res sem zadovoljen, da nam je na podlagi moje ideje, ko sem županji med nogometno tekmo med Slovenijo in Srbijo v Nemčiji predlagal razstavo fotografij ob obletnici lanskih avgustovski poplav, dobrodelna akcija uspela. Razstava je namreč prerasla v dražbo, ki so se ji pridružili še številni športniki. Ljudje so prepoznali, da bodo z nakupom fotografij slovenskih fotoreporterjev medijskih hiš in dresov oziroma predmetov znanih športnikov prispevali nekaj dobrega,« je za Slovenske novice povedal soorganizator Sarkić.

Matjaž Han je v imenu Občine Radeče dražil za hlačke soseda Benjamina Šeška. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Razstavljena tudi Delova fotografa

S sobotno dražbo fotografij posledic lanske ujme in predmetov športnikov so zbrali 12.400 evrov, znesek pa je že včeraj presegel 15 tisočakov. Kot je v vabilu na dražbo zapisala županja Črne Lesjakova, bo zbrani znesek namenjen pomoči potrebnim. »Denar se zbira na posebnem računu občine, kupci pa imajo osem dni časa, da sredstva nakažejo. Kako se bo zbrani znesek porazdelil, bo odločila posebna komisija, bo pa šel tako v roke kakšnega zavoda, denimo stavbe, v kateri bivajo ljudje s posebnimi potrebami in je bila dvakrat poplavljena, kot posameznikov,« pojasnjuje Sarkić.

Primož Siter, glasbenik in radijski novinar ter nekdanji poslanec, je skrbel za glasbeno popestritev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Najbolj vroči predmeti z dobrodelne dražbe, med njimi tudi fotografija našega fotografa. FOTO: Voranc Vogel

Na voljo je bilo 30 fotografij z motivi lanskih uničujočih poplav, ki so bile razstavljene ob prvi obletnici poplav, med drugim tudi Delovih fotografov Voranca Vogla in Jožeta Suhadolnika, ter 20 predmetov znanih športnikov. Predvsem gre za drese oziroma športna oblačila s podpisi, ki so jih za dražbo med drugim podarili košarkarja Luka Dončić in Goran Dragić, kolesar Primož Roglič, športna plezalka Janja Garnbret, odbojkar Tine Urnaut in hokejist Anže Kopitar.

Na dražbi so bili tudi predmeti Nogometne zveze Slovenije, Jana Oblaka in Benjamina Šeška, dres Olimpijskega komiteja Slovenije s podpisi vseh olimpijcev v Parizu in nogometna žoga s podpisi svetovnih nogometnih zvezd z lanskega dobrodelnega dogodka za pomoč po poplavah v Stožicah.

Žogo z lanske dobrodelne tekme je kupil Aleksander Čeferin za 1000 evrov. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Največ iztržili za Rogličev dres

»Izjemno ponosni in počaščeni smo, da nam slovenski vrhunski športniki pomagajo pri dobrodelnem dogodku,« dodaja Sarkić. Izklicna cena za vsako podarjeno fotografijo je bila 50 evrov, za športni dres 100 evrov. Največ sredstev je prinesel dres kolesarja Primoža Rogliča z lanske dirke po Italiji, za katerega so iztržili 1500 evrov, pri čemer ta znesek naj ne bi bil nujno dokončen. Izstopali so tudi dres športne plezalke Janje Garnbret z letošnjih olimpijskih iger, nogometna žoga s podpisi svetovnih nogometnih zvezd z lanskega dobrodelnega dogodka za pomoč po poplavah v Stožicah ter predmeti košarkarjev Luke Dončića in Gorana Dragića.

Rogličev dres je bil zelo zaželen. FOTO: Voranc Vogel

Razstava je prerasla v zelo uspešno dobrodelno akcijo. FOTO: Voranc Vogel

»Dokončni zneski bodo znani čez osem dni, saj se vmes lahko stvari še spreminjajo,« pravi Sarkić, ki ga posebno veseli veliko zanimanje za fotografije. Dve sta bili po njegovih besedah ob izklicni ceni 50 evrov prodani za več kot 1000 evrov, denimo fotografija Boruta Krajnca. Fotografije naših fotografov so bile prodane za okoli 300 evrov.

Majhna, a srčna Črna na Koroškem je torej v soboto zvečer znova dihala kot eno, saj so prav vsi želeli pomagati z donacijami. Med dražitelje so se vpisali tudi novinarji, ki so prišli poročat o dogodku. Častni pokrovitelj je bil nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je na dražbi kupil fotografijo sebe in sina Luke med delovno akcijo. Na daljavo sta dražila še Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, ter njegova žena Barbara.