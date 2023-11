Toliko bomo za elektriko plačevali v letu 2024. Preverite, za koliko bodo višje tarife

Nedavno je Vlada sprejela novo Uredbo o določitvi cene električne energije, po kateri bo:

90 odstotkov porabljenih mesečnih količin električne energije za vsako tarifo posebej tudi v prihodnjem letu ostalo reguliranih in bodo odjemalci za navedeni del porabljeno električno energijo plačali po ceni VT: 0,11800 €/kWh (brez DDV) ali 0,14396 €/kWh (z 22% DDV), MT: 0,08200 €/kWh (brez DDV) ali 0,10004 €/kWh (z 22% DDV), ET: 0,09800 €/kWh (brez DDV) ali 0,11956 €/kWh (z 22% DDV),

preostalih 10 odstotkov bo poračunanih po ceni iz pogodbe o dobavi energenta oz. v vašem primeru po ceniku.

V družbi GEN- I bodo s prihodnjim letom »cenik električne energije prilagodili tržnim razmeram«, kot so zapisali. Zagotavljajo pa, da se »povprečni letni strošek za porabo električne energije v letu 2024 z upoštevanjem sprejete regulacije cen in Vladnega ukrepa o oprostitvi plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE), ki veljata do 31. 12. 2024, za povprečnega gospodinjskega odjemalca GEN-I kljub povišanju cene tarif električne energije ne bo povišal.«

Nove cene

Objavili so nove tarife, ki začnejo veljati prihodnje leto. Po teh cenah se vam poračuna 10 odstotkov porabljene električne energije posamezne tarife, preostalih 90 odstotkov pa skladno z uredbo po reguliranih cenah.

Cena mesečnega nadomestila, znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki in cena dodatka za izbiro vira energije ostajajo nespremenjene.

Cene tarif električne energije (€/kWh)

brez DDV

z 22% DDV

VT

0,16290

0,19874

MT

0,14490

0,17678

ET

0,15390

0,18776