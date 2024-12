Tole ni nič dobrega, Arso svari, da bo tako vse do četrtka

V hladnejših mesecih leta je zrak v Sloveniji nemalokrat manj kakovosten in tako je tudi v teh dneh. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) opozarja, da so se zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev.

Kot so dodali, so največje vrednosti zabeležene v jutranjih in večernih urah, izboljšanje kakovosti zraka pa pričakujejo šele v četrtek.

Ob tem so na Arsu predlagali, da ljudje na njihovi spletni strani redno spremljajo izmerjene urne vrednosti delcev PM10 ter indeks kakovosti zunanjega zraka, ki je prav tako dostopen na njihovi spletni strani.

Danes med 15.00 in 16.00 so bile vrednosti PM10 najvišje v Črni na Koroškem (132 µg/m³). Visoke so bile tudi v Ilirski Bistrici (79 µg/m³), ter v Ljubljani (92 µg/m³).

NIJZ svetuje

Nacionalni inštitut z javno zdravje (NIJZ) svetuje, da prebivalci, še posebno dojenčki, otroci, srčni, pljučni in sladkorni bolniki ter starejši, v obdobjih, ko je povišana onesnaženost zraka z delci, upoštevajo njihova priporočila. Med drugim svetujejo redno spremljanje obvestil in napovedi Arsa o kakovosti zraka, bivanje na prostem v času, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, omejevanje fizičnih aktivnosti, prezračevanje bivalnih prostorov v času, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, ter uporabo HEPA filtrov v prezračevalnih sistemih (če jih imamo).