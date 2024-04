Točite bencin? Potem so tu slabe novice za vas

V torek se bodo spremenile cene goriv. Kot kažejo analize revije Moje finance, se bo dizel pocenil, bencin pa podražil.

»V minulih dveh tednih, ki sta relevantna za določanje novih reguliranih cen goriv, je cena 159-litrskega soda nafte ob nemirih na Bližnjem vzhodu izrazito nihala in tako poskočila na najvišjo raven v zadnjem poletnem obdobju ter prebila vrednost 92 dolarjev za sod, nato pa se spustila na najnižjo točko v aprilu pri 86 dolarjih za sod,« pišejo omenjeni analitiki.

To pomeni, da bi se liter bencina podražil približno 1 cent na približno 1,55 evra. Cena litra dizla pa naj bi se znižala na približno 1,53 evra. Če se napoved izkaže za pravilno, bi bencin prvič v zadnjih dveh letih in pol, odkar podrobneje spremljamo gibanje cen goriv, stal več od dizla.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.