To sta se zmenila urednica Studia City in voditelj Marcel Štefančič

Urednica oddaje Televizije Slovenija (TVS) Studio City Alenka Kotnik je sporočila, da sta z voditeljem Marcelom Štefančičem sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij oz. največ tri mesece oddajo vodil, ne da bi za to prejel plačilo. S tem bo omogočil, da oddaja normalno poteka naprej in da ne pride do nepopravljive škode za RTV Slovenija (RTVS).

Dogovor sledi več pogovorom, ki jih je Kotnikova v preteklih dneh opravila s Štefančičem. Ob tem se je Štefančiču zahvalila za njegov prispevek k ureditvi in umiritvi stanja ter zaščiti interesov oddaje in zavoda RTV Slovenija.

Brez pojasnil zavrnjeno podaljšanje pogodbe

Tik pred prvomajskimi prazniki je vodstvo TVS brez pojasnil zavrnilo podaljšanje pogodbe Štefančiču, drugima dvema honorarnima sodelavcema oddaje pa je pogodbe podaljšalo. »Odgovorni urednici Jadranki Rebernik sem poslala elektronsko pošto z vprašanjem, zakaj je bila pogodba zavrnjena, če jo moramo kakor koli popraviti, če je bilo kaj narobe v sami pogodbi, ampak odgovora še nimam,« je pred dnevi za radio dejala Kotnikova. Ob tem je izpostavila, da je Studio City blagovna znamka RTVS in Marcel Štefančič njen prepoznavni voditelj.