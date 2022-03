Tako se je od gledalcev poslovil voditelj Marcel Štefančič

Prejšnji teden je mnoge gledalce presenetila vest o odločitvi nacionalne RTV Slovenija, da s sporeda za dva meseca umakne Studio City, Tednik in Tarčo. Ob ponedeljkih in četrtkih bodo odslej namreč predvolilna soočenja, za zdaj pa še ni znano, kdo jih bo vodil. Na RTV sicer pojasnjujejo, da v skladu z zakonskimi obveznostmi program Televizije Slovenija prilagajajo predvolilnemu obdobju.

V ponedeljek je bila zadnjič pred volitvami na sporedu oddaja Studia City. Svojih pet minut si je na koncu vzel tudi voditelj Marcel Šefančič, ki je nosil majico z napisom #ZAjavnoRTV, nato pa si je nadel še suknjič. »Dodal pa bi tole: v času, ko obsojamo avtokrate ob napadu na Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko. To hišo,« je dejal in dodal, da so to njegovo izjavo pred dnevi že izrezali iz Dnevnika, zato jo je ponovil.

Gledalcem je Štefančič sporočil še: »Vidimo se 9. maja, na dan zmage!« Nato pa so zavrteli pesem Bella Ciao.