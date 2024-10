To sta Roglič in Bratuškova skupaj počela v Zagorju (VIDEO)

Včeraj so v Kisovcu uradno predali v uporabo kolesarsko stezo z imenom našega kolesarskega asa Primoža Rogliča, ki v dolžini približno 10 kilometrov poteka od zagorske železniške postaje do naselja Orehovica, in park, poimenovan po njem.

Na odprtju sta bila med drugimi navzoča tudi zagorski župan Matjaž Švagan in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Rogličev park meri 180 kvadratnih metrov, v njem pa so napisi s kolesarjevimi dosežki, pritrjeni na konstrukcijo obstoječih olimpijskih krogov, nameščeni so klopi ter stojala za kolesa in stojalo z orodjem za popravilo koles.

Projekt, vreden 80.000 evrov, je financirala Občina Zagorje.

Primož Roglič FOTO: Črt Piksi

FOTO: Promo

