Primož Roglič je v enem dnevu zbral 50 tisoč evrov

»Nepozabno, to morda pomeni več kot nekatere zmage. Biti razlog, da lahko organiziramo take dogodke in naredimo nekaj dobrega, je izjemno. Ob znesku skoraj 50.000 evrov bi se zahvalil vsakemu, ki je danes prišel,« je o dogodku spregovoril 34-letni Zasavec.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v Novi Gorici s svojim pokroviteljem organiziral dobrodelno kolesarsko prireditev Zlati krog. Na njej so z dražbo in prijavninami zbrali 46.800 evrov, ki jih bodo predali Rogličevi fundaciji.

Kolesarji so na dobrodelni prireditvi skupaj s štirikratnim zmagovalcem dirke po Španiji premagali 59,3 km dolgo krožno traso v okolici Nove Gorice. Vmes so lahko na določenih klancih tudi preverili formo v primerjavi z nekdanjim smučarskim skakalcem. Ob cesti je bilo precej ljudi, kar je pričaralo vzdušje, kot na kakšni pravi dirki, je zbranim medijem po koncu dejal Roglič.

Glede koledarja za naslednjo sezono se je najprej malce pošalil: »Izbiral bom dirke, kjer ne bo Tadeja. Se morava še dogovoriti. Bomo videli, nisem še podrobno razmišljal o programu dirk.«

Bo pa dirka po Italiji prihodnje leto potekala tudi mimo obeh Goric, kot so marca poročali mediji v Furlaniji-Julijski krajini. »Želel bi si tu dirkati. Lahko si le predstavljam, kako bo, ko bo tu šla mimo etapa Gira, če je bilo že danes takšno vzdušje,« je o tem dejal slovenski as.

Hitro pa je dodal, da mora najprej narediti reset in pošteno razmisliti, kaj bi bilo optimalno in kje bi bilo prihodnje leto najbolje dirkati. Se je pa razveselil prihoda rojaka Jana Tratnika, ki bo naslednje tri sezone dirkal v avstrijsko-nemškem moštvu. »Lahko bomo kakšno lažje rekli po slovensko,« je še smehljaje o svojem prijatelju dejal Roglič.