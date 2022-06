To so Slovenci najbolj kupovali z digitalnimi boni (FOTO)

Po podatkih Službe za digitalno preobrazbo (SDP) je 15. in 16. junija do 11. ure svoj digitalni bon unovčilo 5885 posameznikov. Skupaj je bilo tako unovčenih 826.438,39 evra. Trenutno je do digitalnega bona upravičenih 219.852 posameznikov, osebe, stare 55 ali več, postanejo upravičene šele po opravljenem izobraževanju.

Digitalne bone je mogoče unovčiti za izdelke, kot so denimo računalniške miške. FOTO: Marko Feist

Ta se bodo začela izvajati septembra, saj se razpis za izvajalce izobraževanj zaključi šele naslednji mesec. Za 219.852 upravičencev je bilo po podatkih SDP dodeljenih 32.977.800 evrov. Kar 70 odstotkov upravičencev je svoj bon izkoristilo v prodajalnah Big Bang. Če to pretvorimo v evre, so v Big Bangu upravičencem prodali za 499.545,86 evra izdelkov (4120 unovčitev). Sledita podjetji Istyle trgovina in storitve (585 unovčitev, vrednih 86.826 evrov) ter Harvey Norman (319 unovčitev v vrednosti 43.570 evrov).

Največ povpraševanja je bilo po računalnikih, prenosnikih, tablicah in slušalkah z mikrofonom.

Spodbujanje digitalne vključenosti

Digitalni bon je dobroimetje v vrednosti 150 evrov v informacijskem sistemu finančne uprave, unovčljiv za nakup računalniške opreme. Zanj ni treba prositi, namen pa je spodbujanje digitalne vključenosti. In čeprav je ministrica brez resorja Emilija Stojmenova Duh, zadolžena za digitalno preobrazbo, ukrep bivše vlade ostro kritizirala (»Višina bona je takšna, da socialno ogroženim ne bo omogočila nakupa opreme, ki jo potrebujejo, medtem ko bo drugim, ki opremo že imajo, omogočila nakup dragih pripomočkov, ki v nobenem pogledu ne bodo prispevali k dvigu digitalne pismenosti,« meni in še, da bo povečal tako digitalna kot socialna razhajanja.), pa je dejstvo, da so boni zdaj na voljo.

Kaj lahko kupimo Med opremo (novo, obnovljeno ali rabljeno), ki jo je mogoče kupiti z boni, med drugim spadajo tipkovnice in miške, računalniški zasloni, tablični, prenosni ali namizni računalniki, digitalni papir in peresa, slušalke z mikrofonom, 3D-tiskalniki, zunanje pomnilniške enote, spletne kamere, tiskalniki in posebna računalniška oprema za digitalno vključenost invalidov.

Na twitterju je zapisala, da so namenjeni predvsem financiranju v tujini narejene opreme, pri razvoju katere naša podjetja niso imela nobene bistvene vloge in/ali koristi, zanj pa bomo porabili slabih 60 milijonov evrov.

Do bona so upravičeni šoloobvezni otroci, vpisani v zadnjo triado, torej 7., 8. in 9. razred, dijaki, študentje višje šole, študenti prve, druge ali tretje stopnje in starejši od 55 let, ki pa se morajo, kot rečeno, prej udeležiti izobraževanja na področju digitalne pismenosti, ki bo prav tako subvencionirano. Vsi morajo imeti stalno prebivališče v Sloveniji; do bona ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini.

5885 posameznikov je v prvem dnevu in pol unovčilo za 826.438 evrov digitalnih bonov.

Bone je treba porabiti do 30. novembra. Pri tem je treba predložiti posebno izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Če želijo bratje, sestre oziroma polbratje in polsestre bone združiti, je potrebna dodatna izjava o združitvi bonov. Starši z otroki ali babice in dedki z vnuki digitalnih bonov ne morejo združevati.

Do bona so upravičeni osnovnošolci zadnjih treh razredov in srednješolci. FOTO: Yalana/Getty Images