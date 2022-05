To so posledice toče, ki je klestila po državi (FOTO)

Mnogi prebivalci, zlasti kmetovalci in sploh pridelovalci sadja in zelenjave, na skrajnjem severovzhodu države, v Pomurju in Slovenskih goricah, so bili veseli, da jih je letošnjo pomlad „pozabila“ pozeba in je kazalo, da bodo pridelki, od katerih živijo, po kar nekaj „sušnih“ letih letos le dočakali prave pridelke, jih je narava znova razočarala. Prvo letošnje neurje s točo, ki je danes popoldan klestilo v deželi ob Muri in v notranjosti proti Dravi, je namreč, kljub posredovanju protitočnih letal, povzročilo velikansko škodo.

FOTO: Oste Bakal

Poleg uničenih kmetijskih pridelkov, od sadja, zelenjave, vrtnin, tudi žit, koruze, buč je toča, ponekod velikost kokošjega jajca, uničila tudi vozila, strehe hiš in drugih objektov. Uničene so tudi mnoge makadamske prometnice, zaradi toče je celo bila zaprta pomurska avtocesta, v Apačah pri Gornji Radgoni pa je veter enostavno odnesel celo streho s stanovanjskega objekta, tako da pri družini Vesel ni bilo nič veselo. Zanimiv je primer iz Turistične kmetije Breznik v Komarnica, kjer so v kosih toče hladili svoja odlična vina.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

O hudi toči so danes poročali iz občin: Sveti Jurij ob Ščavnici, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Radenci, Beltinci, Tišina, Murska Sobota, Veržej, Moravske Toplice, Benedikt, Lendava, Križevci, Turnišče, Črenšovci, Lenart in še nekaterih predelov Pomurja in Slovenskih goric, kjer so na Upravi RS za zaščito in reševanje zabeležili najmanj 50 dogodkov. K sreči pa nihče ni poročal o morebitnih poškodbah ljudi in domačih živali.