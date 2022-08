To so nove cene bencina in dizla od polnoči naprej

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest se bosta v torek znižali. Bencin se bo pocenil za 8,6 centa na 1,534 evra, dizel pa za 2,4 centa na 1,676 za liter, je objavilo gospodarsko ministrstvo.

Ceni teh dveh pogonskih goriv, ki bosta veljali v naslednjem 14-dnevnem obdobju, bosta od torka vključevali tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je namreč danes na dopisni seji sprejela spremenjeno uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, po kateri bo od torka ponovno uvedena obveznost plačila okoljske dajatve za bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje, ki je bila ukinjena 21. junija letos z namenom blažitve vpliva na dvig maloprodajnih cen navedenih vrst goriv.

V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami. A od 24. junija sta v veljavi uredbi, s katerima se država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S tem je želela ob pozivih avtoprevoznikov doseči nižjo ceno dizla tudi ob avtocestah, od trgovcev pa je pričakovala tudi prilagoditev marž.