To se v zgodovini Sloveniji še ni zgodilo! Poglejte, kaj je povedal šef zaporov

Zapori v Sloveniji so prezasedeni, primanjkujejo pa tudi pravosodnih policistov, ki ne morejo spremljati zapornikov na sodišče, zato odpadajo obravnave. Generalni direktor uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen je za Radio Slovenija dejal, da zapori še nikoli niso bili tako kritično zasedeni kot danes, okoli 140 odstotkov. Idealno bi bila 70-80-odstotna zasedenost.

Največje obremenitve so v moških zaporih v Ljubljani, kjer presegajo celo 200-odstotno zasedenosti, kar po besedah Majcna zahteva precej improvizacije - prostore za denimo rekreacijo spreminjajo v bivalne prostore, iz skladišča pa so celo prinesli stare postelje iz sedemdesetih let, jih obnovili in dali v ponovno uporabo.

Majcen opozarja, da je v zaporih več težav - ena je prezasedenost, druga pomanjkanje pravosodnih policistov, tretji problem pa je, da se je struktura zaprtih zelo spremenila.

Kulture ne poznajo

»V zgodovini se še ni zgodilo, da bi bila polovica zaprtih tujcev in tukaj so najbolj na udaru prehodi državne meje, tukaj so kazniva dejanja s sprovajalci, ki jih tudi ovadijo in prihajajo v naše prostore,« je za Radio Slovenija dejal Majcen.

Pri tem je pojasnil, da se skušajo prilagajati, a se to vedno ne obnese, saj ne poznajo vseh kultur. Na primeru je povedal, da so dobili dva pripornika iz ene od vzhodnih držav in so ga premestili k zaporniku iz iste države, saj sta bila iz iste države in so mislili, da se bosta dobro sporazumevala, a se je to razmišljanje izkazalo za napačno in je prišlo do konflikta.

Delo danes poroča, da se je prezasedenost zaporov povečala, ker država ni bila pripravljena na migrantski val in na številne pojave nezakonitih migracij. Večinoma so zaprti oziroma priprti zaradi nezakonitega prečkanja meje.

V koprskem zaporu je delež tujcev še višji: zaprtih je 167 ljudi, od tega je 132 tujcev, piše Delo. Zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo pa je na Obali zaprtih 116 ljudi.

Po novem bodo zaradi prenatrpanosti zaporov obsojence, ne pripornike, začasno izpustili na prostost in to po besedah Majcna ne bo vplivalo na varnost državljanov.

Bodo predčasno odpustili tudi tujce?

Pojavila se je tudi skrb, da bodo spuščali tujce predčasno na prostor in se bodo ti svobodno sprehajali po državi. Majcen je to za Radio Slovenija zanikal: »To odpade, saj imajo skoraj vsi izrečen ukrep izgona iz države. Tukaj bo drugi ukrep (trajni, ne začasni) – možnost predčasnega odpusta po prestani 2/3 kazni šest mesecev pred iztekom (zdaj velja 3), če izpolnjujejo pogoje. Odločitev je na strani direktorja in strokovne ocene, da ne bi prišlo do ponovitve.«