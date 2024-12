Peter in Jožef sta že stotič darovala kri (FOTO)

Na skrajnjem severovzhodu države je veliko »vitezov krvodajalstva«, gre za moške, ki so kri darovali vsaj 100-krat, ali ženske, ki so svojo dragoceno tekočino podarile vsaj 80-krat. In sedaj sta se dosedanjim vitezom pridružila še dva, in sicer Peter Haložan iz Žižkov v občini Črenšovci in Jožef Kosi iz Puconcev, ki sta v sredo, 18. decembra, v Enoti za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, stotič darovala svojo kri.

»Danes je v naši bolnišnici poseben dan, saj sta gospod Peter Haložan iz Žižkov in gospod Jožef Kosi iz Puconcev že stotič darovala kri. S svojim dejanjem sta pokazala izjemno predanost in nesebično skrb za sočloveka. Iskreno se jima zahvaljujemo za dolgoletno podporo in trud, ki rešuje življenja. Njuno plemenito dejanje nas opominja, kako pomembna je pripravljenost pomagati in deliti, kar imamo. Predvsem veliko zdravja in vse dobro jima želimo tudi v prihodnje,« je ob tem dejal Roman Ratkai, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki se je udeležil sprejema dveh novih vitezov krvodajalstva.

Ob tem je povedal, da so z vsakim krvodajalcem, ki daruje kri, zadovoljni. »Še posebej pa s tistim, ki to naredi že stotič. Gre za tako humanitarno zadevo, ki jo je potrebno maksimalno podpirati. To pokaže tudi na značaj človeka, njegovo etiko in moralo. To je tisto največ, kar lahko človek naredi za človeka. Vsekakor smo velik podpornik tega in želimo si čim več krvodajalcev v naši ustanovi,« je dodal direktor SB MS Roman Ratkai.

Krvodajalec Jožef Kosi je, je ob skupnem razrezu torte s Petrom, šaljivo dejal, da je kri začel dajati že v srednji šoli, saj so takrat za to dobili prosti dan. Peter Haložan pa je dodal, da se je za krvodajalstvo odločil, ker je kri daroval tudi njegov oče. »Že takrat sem vedel, da bom postal krvodajalec,« je dodal Peter.