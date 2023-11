To pa so hude obtožbe: Minister jim je vzel denar, zdaj še zavaja?

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik opozarja, da Ministrstvo za finance ob sprejemanju državnega proračuna za leto 2024 zavaja poslance in javnost. Z netočnim prikazovanjem podatkov utemeljuje odvzem sredstev Zagovorniku za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. S tem poskuša utišati organ, ki je s svojim delom razkril, da bi morali samo za odpravo diskriminacije ljudi z invalidnostmi pri dostopnosti javnih prostorov zagotoviti več milijonov evrov.

Miha Lobnik. FOTO: Joze Suhadolnik

»Zavajajoča pojasnila poslancem, da bo imel Zagovornik načela enakosti kljub znižanju proračuna dovolj sredstev za opravljanje vseh zakonskih nalog, so nova kršitev načela, da se izvršna oblast v delovanje neodvisnih državnih organov ne sme vmešavati,« opozarja zagovornik Miha Lobnik, predstojnik organa za varstvo pred diskriminacijo. »Ministrstvo je Zagovorniku sredstva za prihodnje leto že julija 2023, torej pred poplavami, zmanjšalo brez utemeljitev. Dodatno pa poslance in javnost z netočnimi podatki še zavaja, da bo odvzem manjši, kot ga v resnici predlaga.«

V predlogu spremembe proračuna za leto 2024 je Ministrstvo za finance Zagovorniku namenilo 220 tisoč evrov manj kot prvotno predvideno s proračunom, ki je bil sprejet jeseni leta 2022. Če bi novi predlog obveljal, bi Zagovornik ostal brez vseh sredstev za izvajanje raziskav in ozaveščanja o diskriminaciji.

Klemen Boštjančič, minister za finance. Foto: Jure Eržen/delo

»Ocenjujem, da je to zato, ker smo pri Zagovorniku z našim delom dokazali, da mora država nameniti več milijonov evrov za to, da bi bili javni prostori dostopni tudi ljudem z invalidnostmi. Zgolj prilagoditev dostopnosti vseh srednjih šol bi ministrstvo stala vsaj 30 milijonov evrov. Ljudem z invalidnostmi pa je po najnovejši raziskavi Zagovornika nedostopna približno četrtina objektov v javni rabi. Vse to pomeni strošek, ki ga mora plačati država ali lokalna skupnost, zagotoviti pa prav ministrstvo za finance,« pravi Lobnik.

»Poslanke in poslance zato še enkrat prosim, naj neodvisnemu organu omogočijo neodvisno delo. Naše delo in raziskave prinašajo na dan probleme ljudi, s tem pa tudi vprašanja vladi, zakaj jih ne rešuje. Takšno je naše poslanstvo po zakonu in evropskih direktivah. To moramo delati. Poskus oviranja delovanja neodvisne institucije ima torej jasen motiv: manj kot se problemov izpostavi, manj jih je treba rešiti. Tovrstno ravnanje politike pa tudi ni skladno z zavezo o omogočanju neodvisnega dela nadzornih institucij, kakor tudi ne z vrednotami vladavine prava.«