To pa se ne zgodi pogosto: ste videli, kako je Janša polaskal Levici?

Poslanci so ta teden s 70 glasovi za in nobenim proti sprejeli resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Njen cilj je, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in socialnem položaju.

Resolucijo so podprle koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica ter poslanska skupina SDS. Vzdržani so bili le v NSi.

Ko Levici čestita Janša

Ob tem so na Levici na omrežju X objavili sporočilo, da se zavzemajo za enake možnosti žensk in moških. To ni ušlo šefu SDS Janezu Janši, ki je storil nekaj neobičajnega. Levici je čestital z besedami: »Čestitke.Tako je! Končno spregledali. Obstajata samo dva spola«.