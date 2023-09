Konec premirja: Goloba Janševi javno sprašujejo, če se je ustrašil

Danes je potekala 12. redna seja DZ in kot običajno poslanci predsedniku vlade zastavljali vprašanja. Tako so v funkciji ministra za zdravje Robertu Golobu ustna poslanska vprašanja iz tega resorja napovedali štirje poslanci iz Poslanske skupine SDS, poslanec iz NSi ter poslanka iz SD.

Menimo, da je slovenska javnost upravičena do odgovora, zakaj si je predsednik vlade privoščil kršitev poslovnika Državnega zbora RS oziroma če je bežal - pred kom ali čem je bežal.

A kot so pojasnili v poslanski skupini SDS, je zjutraj iz parlamenta prišlo sporočilo, da bo predsednik vlade odsoten od 13. ure dalje. Opozarjajo, da je to kršitev 241. člena poslovnika DZ, ki pravi, da mora predsednik vlade ali minister ali generalni sekretar vlade svojo odsotnost pri obravnavi poslanskih vprašanj na seji državnega zbora najaviti najkasneje pet dni pred začetkom seje državnega zbora.

Uradnega obvestila ni bilo, se je Golob ustrašil?

»Slovenska javnost, predvsem pacienti in pacientke so zaradi odsotnosti predsednika vlade v funkciji ministra za zdravje prikrajšani za več odgovorov,« so prepričani v SDS. Opozarjajo tudi, da glede na 235. člen poslovnika lahko minister manjka le zaradi obveznosti v institucijah Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti. A kot so zatrdili, uradnega obvestila o odsotnosti ministra Goloba ni bilo.

Opozicijsko stranko je zmotilo, da predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje ni odgovarjal na poslanska vprašanja. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

V SDS tako pravijo, da »se upravičeno sprašujemo, ali se je dr. Robert Golob nemara ustrašil vprašanj oz. je želel skriti svojo pasivnost na tem področju ali ga je zaustavila kakšna zadeva zasebne narave.«