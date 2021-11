To pa je rekord: poglejte, kaj so zasegli uslužbenci Fursa (FOTO)

Iz Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) so sporočili, da so bili njihovi uslužbenci znova uspešni pri preprečevanju nezakonitih dejanj, povezanih s tobakom. Pred dnevi so namreč v štajerski prestolnici Mariboru odkrili in zasegli rekordno nezakonito proizvodnjo cigaret in drobno rezanega tobaka. Skupno gre za kar štiri tone in 370 kilogramov kakovostnega rezanega tobaka, kar je največ doslej sploh.

Kot nam je povedal Stojan Glavač, svetovalec za stike z javnostjo Fursa, bi bil državni proračun, zaradi neplačila trošarin in DDV oškodovan za najmanj 400.000 evrov.

Zaseženi tobak. FOTO: Furs