To je vse, kar morate za zdaj vedeti o delovni soboti: ali bodo šole in vrtci odprti?

Pisali smo že, da bodo poslanci na zadnji avgustovski dan, torej v četrtek, na izredni seji sprejemali interventni zakon o ukrepih za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi. Gre sicer za širok nabor ukrepov gospodinjstvom, gospodarstvenikom, občinam in državnim projektom, predlog zakona pa vsebuje okoli 140 členov. Med njimi je tudi 98. člen, ki govori o solidarnosti delovni soboti in solidarnostnemu prispevku, katerih sredstva bodo šla v sklad za obnovo Slovenije. Solidarnosta sobota je pritegnila največ pozornosti, z njeno izvedbo pa se ne strinjajo vsi.

Ne štiri, temveč dve delovni soboti

Med prvotnimi predlogi je veljalo, da bi od septembra do konec leta izvedli štiri delovne sobote, s tem, da bi bile te vsako drugo soboto v mesecu. Po predlogu bodo lahko zaposleni namenili delež dohodnine, lahko pa bodo namesto tega izbrali delo na solidarnostno soboto.

Z Urada vlade za komuniciranje po interventnem zakonu, ki ga je potrdila vlada in ga poslala v DZ pa velja:

• Dve delovni soboti: delodajalec po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci pri delodajalcu, določi največ eno soboto v letu 2023 in eno v 2024 kot solidarnostno delovno soboto.

• Organizacija tega dne je v celoti prepuščena soglasju delodajalcev in delavcev. Če bo delavec pisno soglašal z opravljanjem dela in bo opravljal delo na solidarnostno delovno soboto, bo delavcu pripadala plača za opravljeno delo, delavec pa se bo s tem pisnim soglasjem odpovedal znesku dela plače za tisti dan in ga bo delodajalec nakazal v Sklad za obnovo. Enak znesek pa bo v ta sklad prispeval tudi delodajalec.

• Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto.

• Minister za finance Klemen Boštjančič je dejal: »Tisti, ki se ne bodo odločili za delovne sobote, bodo prispevali 0,3 odstotka dohodnine, podjetja pa 0,8 odstotka dobička pred davki.«

Kako bo z delovnimi sobotami v javnem sektorju in državni upravi se še ne ve

»Podrobnosti glede izvedbe solidarnostne sobote v državni upravi in širše v javnem sektorju bodo še dogovorjene,« so nam odgovorili iz Ukoma.

O podrobnostih delovnih sobot, ali se bodo te dotikale tudi zaposlenih v šolstvu in vzgoji, še niso seznanjeni niti na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. »Državni zbor bo interventni zakon sprejemal na izredni seji 31. avgusta, zato za zdaj še ne moremo napovedati, kako bi potekale delovne sobote oziroma, ali bi bile šole takrat odprte. Zadeve in možne rešitve preučujemo. Več usmeritev bo znanih, ko bo besedilo sprejeto.«

Kaj o obveznem prispevku in solidarnosti soboti menijo zaposleni v šolstvu, smo vprašali tudi tajnika Sviza Branimirja Štruklja, a na njegov odgovor še čakamo.

Kakšen bo obseg solidarnostnih delovnih sobot oziroma koliko finančnih sredstev si lahko Skald za obnovo Slovenije obeta, je težko napovedati, saj še ni znano, koliko delodajalcev bo organiziralo delovni proces, saj kot smo že napisali, se morata obe strani, tako delodajalec kot delavec, strinjati. Delodajalec bo moral o takšni soboti še pred njeno izvedbo seznaniti Finančno upravo RS (Furs).