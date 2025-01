To je Slovenec, ki je uradno vabljen na Trumpovo inavguracijo. Poglejte, koga pošiljajo Janševi

State Department je z verbalno noto obvestil diplomatski zbor, da bodo na inavguracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa 20. januarja v Washingtonu uradno povabljeni veleposlaniki v ZDA, so danes za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Slovenski veleposlanik v Washingtonu je Iztok Mirošič. Da so na inavguracijo ameriškega predsednika uradno povabljeni veleposlaniki, akreditirani v ZDA, je sicer ustaljena praksa.

Iztok Mirošič. FOTO: Jure Eržen/delo

SDS bosta zastopala Mahnič in Poglajen

Iz opozicijske SDS se bosta inavguracije udeležila poslanca Žan Mahnič in Andrej Poglajen, so za STA povedali v stranki. Kot so pojasnili, sta prejela vabilo kongresnika slovenskega rodu Paula Gosarja in podmladka republikancev v New Yorku.

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

Trump v nasprotju s tradicijo povabil tudi nekatere svetovne voditelje

Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je sredi decembra dejala, da so na inavguracijo v nasprotju s tradicijo povabljeni tudi nekateri svetovni voditelji, med njimi kitajski predsednik Xi Jinping. Podrobnosti v zvezi s tem ni pojasnila, poročajo tuje tiskovne agencije.

Inavguracije v Washingtonu se bo po napovedih udeležil tudi britanski populistični politik Nigel Farage. Vabilo sta po poročanju bruseljskega spletnega medija Politico dobila tudi francoski skrajno desni politik iz stranke Ponovno zavzetje Eric Zemmour in njegova partnerka, evropska poslanka Sarah Knafo.

Da se bo udeležil Trumpove inavguracije, je potrdil tudi nekdanji generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.