Trump h kandidaturi za predsednika pozval velikega zvezdnika. Obenem zagrozil, da lahko izbruhne pekel

Članice Nata bi morale vojaške izdatke dvigniti na pet odstotkov BDP, je danes povedal novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. Na novinarski konferenci v Mar-a-Lagu je ob tem manj kot dva tedna pred prevzemom oblasti z vojaško silo grozil Hamasu, Panami in Grenlandiji, Kanado pa bi k združitvi z ZDA prisilil z gospodarskim pritiskom.

Trump, ki je v preteklosti grozil z izstopom ZDA iz Nata, je danes na Floridi dejal, da je pripravljen ostati v zavezništvu, a da bi morale članice namenjati bistveno več za obrambo.

Panamski prekop in Grenlandija

Trump, ki se bo v Belo hišo vrnil 20. januarja, se je po poročanju tujih tiskovnih agencij dotaknil tudi številnih drugih tem. Glede Panamskega prekopa in Grenlandije, za katera je v preteklih tednih dejal, da bi želel, da so pod nadzorom ZDA, ni izključil možnosti vojaškega posredovanja, saj da ju potrebujejo za »gospodarsko varnost«. Njegovi komentarji sledijo današnjemu obisku njegovega sina Donalda Trumpa mlajšega na danskem arktičnem ozemlju, ob katerem so v Koebenhavnu ponovili, da otok ni naprodaj.

Za izpolnitev cilja priključitve Kanade je dejal, da je za to pripravljen uporabiti »gospodarsko silo«. Tudi pri tem je izpostavil pomen »odstranitve umetno narisane črte« za državno varnost. Po napovedanem odstopu kanadskega premierja Justina Trudeauja pa je po lastnih besedah h kandidaturi pozval nekdanjega hokejskega zvezdnika Wayna Gretzkyja, poroča ameriška televizija CNN.

Grozi, da bo na izbruhnil pekel

Če pred 20. januarjem ne bo izpustitve izraelskih talcev iz Gaze, Trump grozi, da bo na Bližnjem vzhodu izbruhnil pekel, ki ne bo slab le za palestinsko islamistično gibanje Hamas, pač pa za celotno regijo. Ta se sicer v luči več izraelskih agresij sooča z nenehno grožnjo širše vojne, kot pa je decembra poročal časnik Wall Street Journal, v Trumpovi ekipi razmišljajo tudi o možnosti raketnih napadov na Iran.

Trump je na daljši novinarski konferenci opozoril tudi na nevarnost zaostritve razmer v Ukrajini, za kar je obtožil pogajalske taktike odhajajočega predsednika Joeja Bidna. Ponovil je, da do ruske invazije ne bi prišlo, če bi bil on predsednik. Ob tem je izrazil obžalovanje, ker se mu ne zdi primerno, da bi se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal pred prevzemom funkcije, saj da v Ukrajini vsak dan umirajo mladi vojaki.