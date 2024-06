To je razlog, da se lahko novoizvoljenim evroposlancem smeji: poglejte, kakšno plačo bodo imeli

Po maratonski volilni nedelji je jasno, katerih devet evropskih poslancev bo v Bruslju in Strasbourgu zastopalo interese Slovenk in Slovencev. Aktualnim evroposlancem Romani Tomc, Milanu Zveru, Ireni Jovevi in Matjažu Nemcu se bo pridružilo pet novincev na evropskem političnem parketu, in sicer Branko Grims, Zala Tomašič, Marjan Šarec, Vladimir Prebilič in Matej Tonin. Kaj jih čaka?

Poleg obilice dela in selitve v Bruselj tudi bajna plača, o kateri lahko velika večina v Sloveniji samo sanja. Kot smo že poročali pred kratki, mesečna plača poslanca Evropskega parlamenta znaša 10.075,18 evra bruto in 7.853,89 evra neto, potem ko se odštejejo davki EU in prispevki za zavarovanje. Sredstva se črpajo iz proračuna parlamenta. Ker lahko države članice uvedejo dodatne nacionalne dajatve, so končni neto zneski odvisni od davčnega režima države, iz katere prihaja poslanec.

Poleg plače upravičeni tudi do ...

Poleg plače pa so upravičeni tudi do dnevnic oziroma dnevnega nadomestila. Gre za pavšalni znesek, s katerim se krijejo stroški nastanitve, prehrane in s tem povezanih stroškov za vsak dan, ko poslanec v Evropskem parlamentu opravlja uradne dolžnosti. Poslanci se morajo vpisati v register prisotnosti, če pa v dneh plenarnega zasedanja, na katerem je sicer prisoten in vpisan na seznam navzočih, zamudi več kot polovico poimenskih glasovanj, prejme le polovico tega nadomestila. Upravičeni so tudi do kritja potnih stroškov.

Uživajo tudi nekatere druge ugodnosti, kot so povračilo dveh tretjin stroškov zdravstvene oskrbe, uporaba uradnih vozil, za udeležbo na sejah ali prireditvah v Bruslju ali Strasbourgu.