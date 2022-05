To je najožja ekipa najverjetnejšega novega zdravstvenega ministra

Kandidat za ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan je v predstavitvi pred odborom DZ za zdravstvo med drugim predstavil člane ekipe na zdravstvenem ministrstvu, ki jo sestavljata tudi dva nekdanja zdravstvena ministra. Predstavil je tudi načrt reorganizacije ministrstva, kjer bodo med drugim uvedli direktorat za zdravstveno nego.

Mesta državnih sekretarjev na ministrstvu za zdravje bodo prevzeli stomatolog in asistent na ljubljanski medicinski fakulteti Tadej Ostrc, dosedanja predsednica Socialne zbornice Slovenije in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik ter nekdanja strokovna vodja zdravstvene nege v enoti za anesteziologijo in ambulantni center v mariborskem kliničnem centru Aleksandra Lah Topolšek.

Ostrc bo zadolžen za sekundarno in terciarno raven zdravstva, Božnikova za primarno raven zdravstva in domove starejših, Lah Topolškova pa za zdravstveno nego.

Spremenili bodo tudi del organizacije ministrstva za zdravje. Rešitve za področje zdravstvene nege, ki se med drugim sooča z vse več odhodi kadra iz zdravstva, bodo iskali v okviru novega direktorata za zdravstveno nego.

V ožji ekipi Bešič Loredana bodo tudi Mirta Koželj, Metka Paragi, Aleš Šabeder, Dorjan Marušič in Erik Brecelj, ki so Bešič Loredanu pomagali pri pisanju zdravstvenega programa.

Predsednica sveta stranke Gibanja Svoboda, nekdanja kardiologinja Mirta Koželj, ki je sodelovala pri oblikovanju zdravstvenega dela programa Gibanja Svoboda, bo na zdravstvenem ministrstvu vodila zdravstveni svet.

Nekaj sprememb se obeta tudi v organizacijskih strukturah ministrstva

Kot je bilo razumeti kandidata za zdravstvenega ministra, bodo del nalog in kompetenc direktorata za javno zdravje preseli na NIJZ, ključno vlogo bo opravljal direktorat za zdravstveno varstvo, ki ga bodo še okrepili.

Ukinili bodo direktorata za razvoj in za ekonomiko v zdravstvu in ju nadomestili z uradom za nadzor nabave in kakovost v zdravstvu - zametek načrtovane nove neodvisne agencije za nadzor kakovosti in nabav v zdravstvu. Vršilec dolžnosti vodje urada bo sprva nekdanji zdravstveni minister Šabeder.

Kot je pojasnil Bešič Loredan, bo v letu in pol pripravljeno vse potrebno za vzpostavitev napovedane agencije. Z njo med drugim želijo doseči, da bi predsedniki svetov javnih zdravstvenih zavodov svoje funkcije opravljali profesionalno.

Nekdanji zdravstveni minister Marušič bo vodil novi strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema, katerega naloga bo v 12 mesecih pripraviti vizijo razvoja zdravstvenega sistema.

Prav tako je že določena vodja kabineta ministra na ministrstvu. Z ministrom za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Janezom Poklukarjem pa je po besedah Bešič Loredana dogovorjeno, da bo primopredaja med njimi na ministrstvu potekala v četrtek ob 11. uri.

»Naša ekipa bi rada razbila tabu, da se v zdravstvu nič ne da spremeniti, da je zdravstveni sistem nedotakljiv,« je še izpostavil.