Je to najdražja garsonjera v Ljubljani? V kuhinji pa niti štedilnika (FOTO)

Na družbenih omrežjih padajo grenke šale na račun garsonjere v Ljubljani, ki se prodaja za neverjetnih 400.000 evrov. Ja, prav ste prebrali. Za 26 kvadratnih metrov stanovanja na Poljanski si lastnik želi 400 tisočakov. V oglasu se je pohvalil z novo funkcionalno opremo, pralno-sušilnim strojem, pomivalnim strojem, indukcijo, mikrovalovno in hladilnikom. Skratka, nujnimi pripomočki.

Številni so se obregnili ob ceno, tako je eden izmed komentatorjev zapisal, da je cena primerna, saj je v kuhinji tudi pomivalni stroj, čeprav ni štedilnika. Druga komentatorka pa je opis, ki trdi, da je stanovanje primerno za 1–2 osebi, komentirala takole: »Ja, če sta zlepljena in si skupaj lastita 5 stvari.« Črni humor ob takih oglasih seveda ne more izostati, kaj drugega ljudem ob takih vratolomnih cenah niti ne preostane.

Pomislili smo tudi, da gre za napako in je prodajalec zapisal eno ničlo preveč. Pomislek je zavrnil prodajalec. Z njim so govorili na portalu N1. »Cena je prava. Garsonjera se v osnovi ne prodaja, če pa je kdo pripravljen zanjo toliko plačati, pa sem jo pripravljen prodati. Sicer ne,« je povedal.

Glavobol ob ogledu nepremičninskih oglasov

Ob pregledu garsonjer, ki se prodajajo v Ljubljani, človeku zavre kri. Če pa res išče stanovanje, verjetno doživi kakšen tesnobni napad, če ne kaj hujšega. Naj naštejem le nekaj primerov cen, ob katerih najprej pomisliš, da se kdo šali: