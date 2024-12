To je najboljša temperatura, da se dobro naspimo

Ne glede na naše želje je treba upoštevati idealno temperaturo našega doma, ta pa naj bi bila med 18 in 20 °C. Optimalna temperatura za določen prostor je močno odvisna od njegove uporabe. V dnevni sobi bi moralo biti na primer od 20 do 22 °C, saj v njej dlje sedimo, kar pomeni, da mora biti tam nekoliko topleje.

Z vzdrževanjem primerne temperature v naših domovih preprečujemo številne težave, tudi plesen.

Na drugi strani je najboljša temperatura za kopalnico ali otroško sobo nekoliko višja, in sicer med 22 in 24 °C. V kuhinji bi moralo biti že zaradi pogostejšega nihanja toplote in vlage med 18 in 20 °C. Približno v tem območju je tudi optimalna temperatura spalnice. Potem pa so tu še hodniki, podesti in skladišča, kjer je lahko precej nižja temperatura, od 15 do 18 °C.

Če smo stari 65 let ali več, bi morali imeti doma najmanj 18 °C.

Če kaj, je pomembno, da so v hladnejših mesecih starejši ljudje na toplem. Če smo stari 65 let ali več, bi moralo biti v naših domovih najmanj 18 °C. Vsekakor pa moramo poskrbeti, da je v spalnici takšna temperatura, da se bomo ponoči dobro počutili. Udobno temperaturo je treba zagotoviti tudi našim najmlajšim.

24–27 °C Prevroče: zmanjšajte temperaturo. 18–21 °C Udobno: idealna temperatura za večino ljudi. 15–16 °C Hladno: neprimerno za tiste, ki imajo težave z dihali. 9–12 °C Prehladno: zelo nevarno za tiste z zdravstvenimi težavami.

Za dojenčka je drugače

Dojenček naj bi zatorej spal v sobi, ki ima med 16 in 21 °C, nikakor pa ne bi smelo biti prehladno ali prevroče. Ker je spanec nujen za naše zdravje, je še kako pomembno, da bo imela naša spalnica takšno temperaturo, da bomo lahko ponoči mirno spali. Naše spalnice bi morale biti na hladnejši strani, od 17 do 19 °C bo povsem dovolj, ne nazadnje tudi zato, ker naša telesna temperatura med spanjem že sama od sebe pade, hladnejši prostor pa bo pripomogel, da se bomo hitreje umirili in si zagotovili karseda odličen spanec. Glede na izsledke raziskav je najboljša temperatura za spanje 18,3 stopinje Celzija.

Kar ustreza nam, bo tudi našim hišnim ljubljenčkom.

Toplejša je soba, težje se je osredotočiti, svojemu zdravju pa naredimo s tem več škode kot koristi, so še ugotovili raziskovalci. Povišanje temperature v prostoru tako ne vpliva le na naše dobro počutje, poznalo se bo tudi na računu. Če želimo zaščititi svojo denarnico, ob tem pa tudi naš planet, le razmislimo o nekoliko nižji nastavitvi termostata.

Za hišne ljubljenčke Veliko različnih dejavnikov določa popolno sobno temperaturo za naše hišne ljubljenčke, od pasme in velikosti do teže, starosti in zdravstvenega stanja. Na splošno bo večini živali vendarle ustrezala sobna temperatura, ki se bo približala 20 in 22 °C. Oziroma: če ustreza nam, bo tudi njim.

A pretiravati vendarle ne gre, treba je upoštevati tudi to, da bomo z vzdrževanjem primerne temperature v naših domovih preprečili številne težave, od plesni do našega slabšega zdravja.