Protest v Markovcih: To je fašenk, ne pa karneval!

Občina Markovci gotovo spada med pomembnejša območja pustnih norčij, a takšnega zapleta ne pomnijo. Namesto da bi se ukvarjali s sklepnimi pripravami na letošnji praznik, tradicionalno povorko po Markovcih in okolici, so domačini zadnjo nedeljo ob nezadovoljstvu s spremenjeno traso povorke protestno stopili na ulice. Protestniki pa so dogajanje dodatno začinili: prvega moža občine, župana Milana Gabrovca, so večkrat izžvižgali in ga sploh niso pustili do besede, tako da je preprosto pobegnil z odra.

Običajni sprevod

Drama je torej posledica spremenjenega pustnega programa: doslej je namreč veljalo, da se maske in skupine zberejo pred gostiščem Ambiente v Zabovcih, od tam pa povorka s pihalno godbo na čelu krene skozi Zabovce in Markovce do občinskega poslopja v Markovcih. Dogodek, v katerem sodelujejo domači Kopjaši, Orači, Rusa, Kurenti in karnevalske skupine iz okolice Ptuja, še dodatno popestrijo domačini, ki udeležence povorke z veseljem pogostijo z domačimi dobrotami. Gledalci lahko uživajo v prikazovanju pustnih običajev. Po županovi odločitvi pa naj bi povorka potekala ravno obrnjeno. Maske naj bi se po novem zbrale pred občinsko stavbo in se sprehodile do prireditvenega šotora. S tem bo letošnji fašenk bolj podoben običajnemu sprevodu mask pred zbrano množico, brez obhodov korantov in obiskov od hiše do hiše ipd. Mnogi so prepričani, da se tako izgublja bistvo pravega Fašenka, po mnenju ljubiteljev tradicije največjega praznika na tistem koncu.

Župana niso pustili do besede. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Gabrovec ni imel posluha za zahteve protestnikov, ki so nato obiskali še županovo prireditev in tam nadaljevali protestne aktivnosti. Župan je večkrat poskušal nagovoriti množico, a ga je ta izžvižgala, tako da je nazadnje zapustil prizorišče. Takoj po objavi sprememb je sicer pojasnil, da je trasa povsem enaka, le v drugi smeri poteka, da bo bolj všečna tudi za televizijske gledalce v neposrednem prenosu: »Povorka se bo samo začela tam, kjer se sicer konča. Ne morem sprejeti teh očitkov, da ne skrbimo za tradicijo. S tem bomo še povečali čas pohoda po Markovcih in Zabavcih. Poskrbeli bomo za res lepo prireditev na televiziji in za gledalce, ki bodo pred občinsko stavbo.« Občani pa mu očitajo, da fašenk spreminja v karneval. »Korant spada na dvorišča, ne na ulice. Mi si ne želimo ograj. Fašenk je tukaj rojen, od tu izvira!« so med drugim jezno vpili.

Ne glede na vse zaplete se je pustno dogajanje v Markovcih tudi letos začelo drugega februarja, ko so ga ob polnoči odprli z Bičovim pokom, in bo trajalo vse do 12. februarja. Tudi letos bo v tamkajšnji karnevalski dvorani pester zabavni program s slovenskimi in tujimi glasbenimi gosti, v nedeljo pa je potekala predstavitev pustnih likov in skupin.