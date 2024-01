To je doletelo inšpektorico, ki je kmetu Rudiju novembra odvzela govedo

Novembrski odvzem goveda na območju Novega mesta je močno razburkal slovensko javnost. V sredo so odvzeto govedo vrnili, danes pa je pred kamere stopil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos in pojasnil, da so v uradnem nadzoru postopka ugotovili, da je prišlo do neupoštevanja in kršenja temeljnih načel o splošnem upravnem postopku. Dodal je, da je komisija odkrila, da gre za individualno naravo nepravilnosti, in ne sistemske napake odločanja v postopkih.

Veterinarko, ki je odredila odvzem, so na podlagi zaključkov izločili iz nadaljnjega vodenja inšpekcijskega postopka in za vodenje ponovljenega postopka določili drugega uradnega veterinarja.

Kos je pojasnil še, da je bilo uradni veterinarki, ki je v okviru nadzora novembra odvzela živali, na podlagi zaključkov izredne verifikacije in v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo izdano opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Prav tako ji je bilo odrejeno drugo delo izven področja dela inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Govedo že vrnili

Na novo določeni veterinar je 17. januarja 2024 stranki izdal in vročil novo odločbo. V njej je naložil, da mora v sedmih dneh urediti mesto za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami za govedo ter suho mesto za počitek, utrditi površine na mestu krmljenja in napajanja, zagotoviti možno ločeno namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali v prostorih s suhim in udobnim nastiljem ter živalim zagotoviti stalen dostop do čiste vode za napajanje ali pa jim omogočiti napajanje najmanj dvakrat dnevno.

Veterinar je ugotovil, da so bili pogoji izpolnjeni in je že nasedanji dan odredil vrnitev 13 glav govedi, preostale pa bodo vrnili, ko bodo to omogočale vremenske razmere.

