Odpeljali blatne, vrnili pa usrane. Rudi dobil nazaj prvih 13 krav

Da se nekaj premika v zvezi z odvzetimi kravami kmeta Rudija Možgana, je završalo že v sredo dopoldne. Najprej smo izvedeli, da jo bo veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je pri odvzemu krav zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku, odnesla zgolj z opozorilom, nakar nam je 52-letni kmet Rudi Možgan iz Veniš pri Krškem povedal: »Dobil sem novo odločbo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z odvetnikom sva jo že preučila.«

Mineval pa je že 64. dan, odkar so mu odpeljali 24 glav govedi.

(Ne)presenetljiva novica

Istega dne so mu z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočili, da je drugostopenjski organ ugodil njegovi pritožbi, da se ustna odločba na zapisnik odpravi, zadeva pa se vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kmet Možgan ne nazadnje prejel to ureditveno odločbo, z dodanim rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Sledil naj bi le še ponovni pregled gospodarstva, ko bi inšpekcija tudi preverila, ali so bile nepravilnosti odpravljene.

»Če bodo pogoji reje na gospodarstvu izpolnjeni, se bodo živali, ki so bile odvzete 14. novembra 2023, lahko ponovno namestile pri rejcu,« so na ministrstvu dodali v sredo, zato je bila včerajšnja novica, »Možganove krave so že doma«, do neke mere presenetljiva. Ali pa tudi ne, če vemo, da so bili pogoji reje na gospodarstvu v bistvu že izpolnjeni: Rudija Možgana sta namreč že obiskala veterinarska inšpektorja ter slednje potrdila.

Franci Matoz, pravni zastopnik Možganovih, v pogovoru z veterinarskim inšpektorjem FOTO: Drago Perko

10. 11. 2023 UVHVVR dobi prijavo v zvezi z zaščito živali na Možganovi kmetiji. 14. 11. 2023 Na podlagi ustne odločbe Rudiju Možganu odvzamejo govedo. 22. 12. 2023 UVHVVR uradno veterinarko izloči iz inšpekcijskega postopka. 28. 12. 2023 Kmetijsko ministrstvo odpravi odločbo in jo vrne v ponovno odločanje. 17. 1. 2024 UVHVVR kmetu vroči novo odločbo z rokom za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 18. 1. 2024 Odvzeto govedo so začeli vračati domov.

V ponovnem postopku odločanja je bilo namreč ugotovljeno, da stranka resda ni imela zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjenih zunaj objektov, da pa se kmet Možgan teh pomanjkljivosti zaveda, ne nazadnje se jih je že lotil in odpravil.

Zahtevali bodo odškodnino

»Veseli smo, ker so živali nazaj, vrnili so jih 13, te so bile v Mokronogu, preostale še pridejo. Morda že jutri, sicer pa kak dan kasneje,« nam je včeraj zadovoljno pripovedoval Rudi Možgan, ki smo ga brž obiskali na kmetiji. Nekaj ga je vendarle glodalo:

»Presenečen sem, ker so živali v slabšem stanju, kot so bile. Če so bile naše blatne, ko so jih odpeljali, so nam sedaj vrnili usrane krave. Sodeč po videnem so ležale v dreku. Predvsem pa me skrbi za teleta. Pričakujem tudi, da so se krave v teh dveh mesecih presušile, ker so jih dali s teleti narazen. Kar pomeni, da nimajo več mleka za njih oziroma jih ne bodo sprejele. Zato bo treba preveriti stanje telet in jim prilagoditi krmo,« je opozarjal Možgan, ki bo dal vse krave kajpak pregledati.



Po naših informacijah jih bo veterinar pregledal še danes. Ob pogledu na nekaj krav je vidno skrbelo tudi Rudijevega sina Timoteja, skrbelo ga je, da se niso domov vrnile z garjami, za eno že ve, da ima veliko buško na trebuhu, kar zagotovo sproža še dodatno nelagodje.

Ne goji zamer Rudi

Timotej in oče Rudi Možgan FOTO: Drago Perko

»Kravam smo že dali krmo, to je osnovno živilo. Zdaj pa čakam še na podatke, s čim so jih hranili. Bojimo se namreč driske, ki bi jo lahko dobile,« je nadaljeval Možgan.

In kaj nam je še povedal? »Verjamem v pravno državo, v našem primeru se je ta potrdila. Zgodila se nam je krivica, ki pa je zdaj popravljena. V veliko pomoč pa so nam bili ves čas tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, v Sindikatu kmetov Slovenije, hvaležen sem tudi našemu pravnemu zastopniku Franciju Matozu.« Slednji je medtem že potrdil, da bodo Možganovi za čas, ko so bili brez svojih krav, od države terjali odškodnino.

Prevažal živino v iztrebkih V Avstriji so prejšnji teden med nadzorom prometa na avtocesti ustavili tovornjak slovenskega prevoznika, ki je v nakladalnem prostoru prevažal 19 glav govedi. Nadzorniki deželne službe avstrijske Štajerske so pri tovornjaku najprej opazili odtekanje tekočine, potem pa še živino, ki je bila v lastnih iztrebkih na kovinskih tleh. Veterinar je odredil pretovarjanje živali, poleg tega so slovenskemu tovornjaku sneli registrske tablice ter ga odpeljali s polpriklopnikom. Ni še znano, kako bodo še kaznovali slovenskega voznika ali podjetje. T. Š.

Nesorazmeren ukrep

Spomnimo: veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic je kar na podlagi ustne odločbe odredila, da ukrepa. Ker naj bi bile Možganove krave v blatu. Kmetijo Možganovih v kraju Veniše pri Krškem si je ogledala, dan pozneje, 14. novembra zjutraj, pa prišla z ekipo, ki ji je pomagala pri pet ur dolgem lovu na govedo.

Roman Žveglič FOTO: Črt Piksi

Roman Žveglič, predsednik KGZS Kmetija je začela takoj po odvzemu živali reševati pomanjkljivosti, pri čemer je treba vedeti, da je bilo v času odvzema živali res veliko dežja. Na kmetiji so skladno z navodili kmetijske svetovalne službe uredili bivalni prostor in območje, kjer se bodo živali nahajale. Sicer pa je bil ta primer odvzema govedi zelo aktivističen, zato upam, da je pokazal, da se ne sme več postopati aktivistično. Prepričan sem, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji takrat ne bi izvedel takšnega odvzema, ampak bi vročil ureditveno odločbo.

Rudija ni bilo doma. V svojem pojasnilu je inšpektorica potem zapisala, da je v manjšem ograjenem prostoru našla 21 govedi, odpeljala jih je 24. Očitki Rudiju so bili hudi, razmere za krave resda niso bile optimalne, sploh po dolgotrajnem deževju, izkazalo pa se je, da je bil ukrep veterinarske inšpektorice povsem nesorazmeren glede na razmere.

Rudi Možgan je začel svoj boj za pravico in za svoje krave pa tudi za obstoj svoje kmetije, za svoje otroke, sina Timoteja, ki bi rad nadaljeval kmetovanje. Kot vse kaže, je bil očetov boj uspešen.