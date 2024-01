Veselje pri kmetu Rudiju, vračajo mu odvzete živali

»Pogoji reje na gospodarstvu so izpolnjeni, zato se živali, ki so bile odvzete dne 14. 11. 2023, lahko ponovno namestijo pri rejcu. Vračilo živali se bo začelo danes in se bo predvidoma jutri zaključilo v celoti.« To so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V sredo smo poročali, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) stranki v inšpekcijskem postopku odvzema govedi na območju Leskovca pri Krškem vročila novo odločbo.

»V ponovnem postopku odločanja so bile ugotovljene nepravilnosti, stranki pa je bila izdana ureditvena odločba z rokom za izvedbo odrejenih ukrepov. Inšpekcija UVHVVR je izvedla ponovni pregled gospodarstva in preverila, ali so bili odrejeni ukrepi upoštevani,« pišejo v sporočilu javnosti. Ker so bili, kmetu Rudiju Možganu živali vračajo.

Več preberite v petkovi izdaji tiskanih novic.