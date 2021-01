To čaka ministrico Simono Kustec

»Ministrica Kustec mora oditi takoj, zato v Levici v sodelovanju z opozicijo že pripravljamo njeno interpelacijo,« so danes sporočili iz Levice. Prepričani so, da vlada izobraževanja in potreb otrok nikoli ni imela za prioriteto, saj da bi se drugače šole in vrtci zapirali zadnji. S prstom kažejo tudi na ministrico za izobraževanje Simono Kustec, ki da »poleti ni naredila praktično ničesar, da bi bile šole pripravljene na drugi val epidemije. Informacije in navodila ministrstva se spreminjajo z danes na jutri, ministrstvo pa nima prav nobenega načrta za odpravljanje socialnih problemov in učnih zaostankov, ki ga je povzročilo zaprtje šol.«



Izpostavili so še, da je ministrica »v seriji javnih nastopov 4. januarja priznala, da so šole zaprli 'absolutno prezgodaj', se izgovarjala, da zaradi ustave ne sme biti razlik med odpiranjem in zapiranjem šol po regijah, in trdila, ko se bodo otroci vrnili v šolo, da se bodo vrnili za stalno, danes po zgolj štiri dneh zapira šole in vrtce še v dveh regijah«.

