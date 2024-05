Teran in pršut sta večna sopotnika

Pršut in teran sta trajno vpeta v življenje Kraševcev, prenos njune tradicije na mlade rodove pa sta želja in skrb starejših generacij. Spremljata vse pomembne dogodke, česar se še posebno zaveda doktor pršuta, kot pravijo domačini dr. Stanislavu Renčlju, agronomu s področja živilske tehnologije, docentu na področju tehnologije mesa na biotehniški fakulteti, predvsem pa plodnemu piscu pomembnih strokovnih del. Kot zadnja je izšla knjiga z naslovom Med žlahtnim kraškim pršutom in blagodejnim teranom.

Knjigo, ki na več kot 130 straneh prinaša obilico zanimivega branja in kakovostne fotografije, je lično oblikoval divaški fotograf Jože Požrl. Pri pripravi tako vsakodnevnih kot tudi prazničnih jedi s pršutom in teranom je sodelovala šefinja gostilne v Rodiku Ksenija Krajšek Mahorčič, ki je tudi članica Evropskega združenja JRE in prejemnica uglednih Michelinovih priznanj. Pri pripravi posnetkov so poleg mesnopredelovalne industrije Kras Šepulje in Vinakrasa Sežana sodelovali še Simo Komel iz Bistroja grad Štanjel, Izidor Škerlj s Turistične kmetije Tomaj, Sandra Ostrouška Pelicon s Turistične kmetije Coljava, Ljubica Tavčar Bandelj iz Krepelj, Branka Čotar z vinogradniške kmetije Gorjansko, osmičar Renzo Tavčar iz Repna, vinogradnik Tomaž Škerlj s Filipčjega Brda in kmetovalec Igor Živec iz Velikega Dola.

Kraševci in Brkinci ponudijo gostom najboljše, kar imajo pri hiši.

Teran je veliko, živahno in karakterno vino. FOTO: Jože Požrl

Gastronomski presežki

Renčelj je zaslužni ambasador Krasa, saj je vodil sežansko kmetijsko zadrugo Vinakras in bil pred 40 leti tudi namestnik kmetijskega ministra, tako je teran postal protokolarna jed. Teran in pršut se dopolnjujeta in sta večna sopotnika, nadvse gostoljubni Kraševci pa so suhomesne izdelke razvili do gastronomskih presežkov in kulture uživanja. »V ustih se srečajo sestavine pršuta in terana, ki poskrbijo za dobro počutje in nas prepričajo o njunem sožitju. Teran je veliko, živahno in karakterno vino. Pripisujemo mu blagodejne učinke na delovanje srca, prožnosti ožilja in pri delovanju možganskih celic,« nas v zgodbo sožitja pršuta in terana popelje avtor Renčelj. Pojasni, da sta oba paradna konja vpeta v kulinarično ponudbo Krasa, domačini pa znajo z njima pripraviti vrsto zanimivih jedi.

Posebnost knjige so domiselno, inovativno in slikovito pripravljene sladice s teranom, avtor pa posveča posebno skrb elegantni ponudbi rezin suhih mesnin. Knjiga pojasnjuje tudi čar ročno rezanega pršuta; umetnost ponudbe je v tankih rezinah, ki se na krožniku ne prekrivajo, ampak lahkotno valovijo.

Kraševci in Brkinci ponudijo gostom najboljše, kar imajo pri hiši. Hladen narezek je tradicionalna predjed tako doma kot v gostilnah. Avtor ne obremenjuje narezkov s prilogami, ki bi motile izvirno aromo mesnin, pršut in kruh sta zakon, izdelki pa imajo na ravni Evropske unije zaščito geografske označbe. Domačini so z vztrajnostjo, izkušnjami in prakso pridobili znanje in ustvarili tradicijo ter s tem uveljavili Kras kot deželo trajnih suhomesnih izdelkov, znana terra rossa pa daje značaj slovitemu teranu. Številne goste pritegnejo tudi vsakoletne prireditve, na katerih obiskovalci spoznavajo dušo Kraševcev.

Osrednja predstavitev knjige bo 6. junija, v multimedijski dvorani Botaničnega vrta v Sežani.