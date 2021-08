Telefone zamenjali z živalmi

V Muzeju školjk so se naučili veliko novega.

Odločitev za poklic

Izkušnja je dosti boljša kot besede na papirju ali ekranu, skupne dogodivščine pa so naše dneve še obogatile.

Kaj je lepšega kot brezskrbni poletni dnevi. Počitnice so se prevesile v drugo polovico in marsikateri otrok je že doma, pestujoč spomine, ki ga bodo poživljali še dolgo v jesen, ko bo o dogodivščinah poletja, upajmo, da v šolskih klopeh, pripovedoval vrstnikom. Posebne počitnice so doživeli tisti, ki so se udeležili eksotičnega tabora v izvedbi društva Bioexo.Otroci pa tudi najstniki so teden dni preživeli na Krvavcu in v Piranu, in to v družbi živali. Tudi nevsakdanjih, ki ne spadajo ravno med običajne hišne ljubljenčke. Poudarek njihovih programov, poudarjajo v Bioexu, so ravno eksotične živali, skrb zanje, doživljanje narave, živali, druženje in skrb drug za drugega. »Otrokom ponuditi drugačen tabor, kjer ni samo druženja, ampak tudi skrb za živali, da se povežejo z naravo na drugačen način, skrbijo za živa bitja, se poslušajo med sabo, spoznajo nove prijatelje in za nekaj časa odložijo tehnologijo.«Devet otrok na dveh koncih Slovenije se je za teden dni prelevilo v skrbnike plazilcev in večnožcev. Poleg običajnih, kač, kuščarjev, paličnjakov, so se srečali tudi z morskimi organizmi, strupenjačami in živalmi, ki naseljujejo gore. A skrb za kopenski živelj ni bila poglavitna dejavnost, vzeli so si lahko čas tudi za plavanje, igranje različnih igric ter obiskali razstavo kač, Piranski akvarij in Muzej školjk, je pojasnila organizatorka taborov, ki je sicer mentorica naravoslovnega krožka na OŠ Stražišče, izvajalka strokovnih delavnic in naravoslovnih dni na osnovnih in srednjih šolah, počitniške dejavnosti pa vodi vse od leta 2013.»Imeli smo še pohod do Fiese, turnir v namiznem tenisu in živali predstavili večji skupini otrok in odraslih. Na Krvavcu je mladina uživala na svežem gorskem zraku in v vragolijah na trampolinu, adrenalinskem parku in drugih aktivnostih poletnega parka, imela pohod na Zvoh in pripravila domač zeliščni čaj.« Nepozabna doživetja, so jih opisali tudi udeleženci, »sproščeno vzdušje, skrb za živali in predstavljanje živali tistim, ki jih še ne poznajo,« so ob koncu aktivnega oddiha strnili vtise mladi, ki pa so slovo pospremili s kritično pripombo. »Da trajajo ti tabori premalo časa, vsi bi želeli, da so dlje kot pet dni,« je zadovoljna šefica Nika, ki je nadobudneže nadvse pohvalila: »Najstniki so že mali odrasli ljudje in z njimi se animatorji odlično ujamemo, povezuje nas ljubezen do narave in živali in pogovori z njimi znajo biti res globoki, delimo si misli o življenju in okoljevarstvu, zato so ti tabori res nekaj posebnega in navdihujočega.«Kljub zagovarjanju filozofije, da so počitnice namenjene brezdelju, pa je bil tabor tudi izobraževalne narave. A mladež se ni nič pritoževala. Kamenčke učenosti so črpali iz narave, vedo o živem, kar je biologija, so osvajali prek izkušenj z živalmi.»Spoznali so nego eksotičnih živali čez cel dan, ravnanje z njimi in kako se jih predstavi posameznikom ali skupini, ki želi o njih kaj več izvedeti. Pri obisku muzejev in razstav so se naučili veliko o drugih živalih in tudi o izumrtju vrst, kot smo izvedeli za velikega leščurja. Narava je postala naša učilnica, izkušnja je dosti boljša kot besede na papirju ali ekranu, skupne dogodivščine pa so naše dneve še obogatile.« In kar je najpomembnejše in v dolgoletni praksi izvajanja počitniških taborov posebna odlika, je, da so nekatere udeležence navdušili tudi pri izbiri poklica. Lebnova pozna kar nekaj otrok, ki nadaljujejo šolanje v tej smeri ali pa so postali odgovorni lastniki eksotičnih živali. In slednje je osnovni namen teh taborov.