Tejine koronske kreacije na tejglih (FOTO)

Simpatična blondinka iz Ritoznoja pri Slovenski Bistrici Teja Wenzel je med karanteno odkrila to, česar v normalnem času morebiti ne bi nikoli. Da lahko kratkočasenje spremeni v posel, od katerega lahko dobro živi.

»Med lansko karanteno, ko je potekalo šolanje od doma, sem imela naenkrat preveč časa, zato sem se, poleg učenja, začela igrati s poslikavo cvetličnih lončkov,« pravi 19-letnica, ki si je po srednji turistični šoli vzela enoletno pavzo. Vendar se vse ni začelo na hitro.

Teja je samoukinja.

Zamenjala je veliko hobijev, voda na njen mlin je bila tudi njena družina, ki se ukvarja z veliko izvirnimi zadevami. Oče v zadnjem času recimo pripravlja poleg vinarske opreme zanimive luči, starejšemu bratu prav tako ležijo rokodelska dela, začelo ga je zanimati restavratorstvo, mama pa zase pove, da je zeliščarka. Pripravlja odlična žganja. Živijo v 350 let stari hiši, ki jo počasi spreminjajo v muzej.

Vzornik z youtuba

»V sobi sem imela nekaj kaktusov, pogled na katere je bil pust. Začela sem razmišljati, kaj bi se dalo spremeniti, da bi bilo še vedno estetsko, lepo.« Seveda se je njen pogled takoj ustavil na cvetličnih lončkih oziroma teglih, kot pravijo posodicam, v katerih so zasajene cvetlice, na drugi strani Trojan. Tako se je v resnici vse začelo.

Brezbarvnim lončkom vdihne življenje. FOTOGRAFIJE: Marko Pigac

Kot je značilno za današnji svet, je izdelke seveda takoj objavila na družabnih omrežjih, tam je doživela veliko odobravanja. Poslikavanje je nadaljevala, ga nadgrajevala, ob tem pa dobivala veliko vzpodbudnih besed in vprašanj, ali bi se dalo tudi kaj dobiti. »Naredila sem si profile na vseh družabnih omrežjih, kjer nastopam kot Tejgl kreacije by Teja Wenzel, bratova punca, ki je oblikovalka, pa mi je pripravila lično vizitko in logotip, ki, mislim, je posrečeno uspel.« Tejgl je v resnici izpeljava iz njenega imena in štajerskega poimenovanja za cvetlični lonček – tegl.

Vsestransko nadarjena družina živi v 350 let stari hiši, ki jo počasi spreminjajo v muzej.

Lončki so porisani s krednimi barvami in polakirani z vodoodpornim lakom. Vse seveda na organski zasnovi, čim bolj naravno. Risanje je izpopolnjevala vsak dan in predvsem se je zgledovala po posnetkih na youtubu. »Danes so vsi tečaji na spletu in z veliko samoiniciative ter predvsem lastnega vložka v delo lahko sam narediš veliko,« pravi. Vadila je na platnu. Njen vzor je youtuber Bob Ross, ki ga je sprva želela posnemati, zdaj pa že razvija svojo risarsko smer. Nastajajo tudi prve slike, a jih še ne želi prodajati.

15 evrov stane najmanjši.

Pravi, da je bil odziv fenomenalen. Še posebno okrog božiča je veliko ljudi želelo svoje najdražje presenetiti z nečim posebnim. In to so bili Tejini tejgli. Cene se gibljejo od 15 evrov za najmanjše navzgor. Njeni cilji? Da bi poleg poslikav, ki jih že izvaja, začela tudi izdelavo lončkov. Torej bi izdelek v celoti prišel izpod njenih rok. »Začenjam se izobraževati v tej smeri, saj me to delo zanima. Prav tako želim imeti vso opremo doma,« sklene netipična najstnica.