Tarča: se vračamo v obdobje slogana Nič nas ne sme presenetiti?

Se moramo zaradi čedalje bolj zaostrenega položaja na svetu v Sloveniji pripravljati na vojne razmere? Ali pa so skrbi pretirane in so lahko celo spodbuda, da okrepimo povezanost skupnosti je bila tema tokratne Tarče, ki jo je zaradi odsotnosti Erike Žnidaršič vodil Igor E. Bergant.

Pločevinke fižola, testenine, tablete joda. Bi morala vsaka družina po zgledu Skandinavcev imeti tridnevno zalogo hrane in zdravil? Kako zanemarjena so številna zaklonišča, ki smo jih nazadnje uporabili med osamosvojitveno vojno? Na kaj so nas opozorile pandemija, naravne nesreče in bližina vojne?

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak se gostom ni pridružila v studiu, temveč je prek video klica sporočila, da se v svoji občini in na splošno v Sloveniji počuti varno. »Sem mnenja, da je ustvarjanje kriznih razmer pravzaprav nepotrebno. Slovenija je sama po sebi najbrž ni še deležna kakšne krize, je pa res, da je skupnost tista, ki je nepredvidljiva. In s tega vidika se lahko zgodi kaj takega, kar sedaj ne pričakujemo. Ampak je mogoče treba tudi te grožnje jemati resno, a ne tako, da bi ljudi prestrašili in bi zavladalo strahovladje, po tem ni nobene potrebe.«

V studiu so na miklavžev večer gostili novega ministra za obrambo Boruta Sajovica, poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana, ki meni, tako kot županja, da ni čas za paniko, in obramboslovca Klemna Grošlja ter antropologa Dana Podjeda, ki so vsi mnenja, da ni razloga za paniko in alarmizem.

»Panika je po definiciji iracionalno sejanje, na katerega bi morali odgovoriti z razumom,« je povedal obramboslovec Grošelj.