Tanja Žagar razkrila, kako je otrokoma povedala, da se bori z rakom

Priljubljena pevka Tanja Žagar je poleti razkrila, da se je v zadnjem letu znašla pred hudo življenjsko preizkušnjo, saj je prebolevala raka na dojki. Zdaj je v luči rožnatega oktobra o svoji bolezni spregovorila v oddaji Nedeljsko popoldne.

Vedno nasmejana pevka je tudi v tej situaciji ostala optimistična. »Bolezen sem vzela kot del življenja. Sem si rekla: 'Tanja, takole imamo. Gremo. Tole boš oddelala, se pozdravila, tole sploh ni vprašanje.' Pogledala sem svoja zlata mala sončka in mojega Mikija in si rekla, da bo to zame mala malica,« je dejala s solzami v očeh.

Otrokoma povedala način, primeren zanju

Žagarjeva je voditeljema Bernardi Žarn in Jožetu Robežniku povedala tudi, kako je slabo novico o bolezni razkrila otrokoma. Kot pravi, je to morala storiti, saj se je zavedala dejstva, da bo slej ko prej ostala brez las, trepalnic in obrvi. »Povedala sem jima, da ima mami bolno dojko, da bom zdaj malo več pri zdravniku, da bom imela zdravila in da se bom včasih slabše počutila, mi bo mogoče slabo in bom morala odležati kakšen dan,« je dejala pevka in dodala, da otroci takšne stvari hitro razumejo.

Tanjo je še posebej ganilo, ko ji je hčerkica dejala, da je ona njena lepotička, kljub temu da ni imela več svojih las. Tudi sinček jo je bodril, da sploh ne potrebuje lasulje.

Žagarjeva je povedala tudi, da je po razkritju, da ima raka, dobila veliko spodbudnih sporočil od oboževalcev in tudi od tistih, ki njene glasbe ne poslušajo. Vsem se je iskreno zahvalila.