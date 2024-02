Tancem primanjkuje fantov (FOTO)

DVORANA Kulturnega centra v Laškem bi morala biti vsaj še enkrat večja, da bi sprejela vse, ki so se želeli udeležiti letnega koncerta članov folklorne skupine Kulturnega društva Anton Tanc Marija Gradec pri Laškem. Ti so na odru, v družbi zdajšnjih, aktivnih, pa tudi nekdanjih članov in podmladka, članov otroške folklorne skupine Osnovne šole Primoža Trubarja Laško in podružnične šole Debro, ki jih vodi Brigita Kovač, ter članic vokalne skupine Vodomke, proslavili 45 let delovanja. Kot je po prireditvi dejala Bogomila Košec - Kajtna, vaditeljica plesov, pa že zdaj razmišljajo, kaj bodo ljudem pokazali ob abrahamu. »Letvico smo postavili zelo visoko, odzivi so res odlični,« pravi Bogomila in doda, da so v prireditev vložili veliko truda.

Scenarij in idejo so skupaj napisali nekdanji in zdajšnji vaditelji Brigita Kovač, Marina Pokleka, Bogomila Košec - Kajtna, Matjaž Guček, sicer tudi predsednik društva, Marjan Holcer, Matjaž Turnšek ter sedanja vaditeljica plesov Rosanda Žagar Čuk. »Skupaj nas je bilo na odru skoraj 70, nekdanji člani pa so se v ta namen začeli srečevati na vajah že oktobra lani. V okviru društva delujeta odrasla in otroška oziroma bolj mladinska skupina. A v mladinski, razen dveh mladih muzikantov, delujejo samo dekleta. Primanjkuje nam fantov oziroma moških pri odrasli in mladinski skupini. Smo pa ponosni na medgeneracijsko sodelovanje, saj imamo zelo velik starostni razpon. In zelo veseli smo, da smo se ob 45-letnici spet povezali nekdanji in zdajšnji člani in pripravili čudovit koncert,« je misli ob koncu strnila Bogomila, tudi ena od prejemnic priznanj sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Laško za izjemen kulturni prispevek na folklornem področju. Poleg nje sta priznanje prejela dolgoletni harmonikar tancev Franci Mulej in predsednik Matjaž. Skupaj pa so članom podelili 28 bronastih, srebrnih in zlatih Maroltovih značk, posebna priznanja za prizadevanje pri organizaciji koncerta so prejeli še Anja Ferme in Matej Majoranc, tudi člana upravnega odbora, ter Fanika Bačič, članica in šivilja, ki je oblekla 50 tancev vseh generacij, ki so bili na odru.

Predsednik KD Anton Tanc Matjaž Guček z eno od mladih plesalk

Zaljubljena Ferdo in Micika

In kaj se je pravzaprav dogajalo na odru? Težko je pričarati pestrost plesov in preplet glasbe v izvedbi glasbenikov Francija Muleja, Anžeta Kanduča, Lovra Hircija in Janka Beleja ter Neli Guček, ki je z violino popestrila plese iz Prekmurja. Dogajanje se je pravzaprav začelo že v preddverju dvorane, ko so obiskovalci izvedeli, da Španov Ferdo in njegova Micika obhajata 45-letnico poroke. Tega sicer nista nameravala obešati na veliki zvon, sta se pa za vsak primer malo uredila, če bi morda kdo vendarle prišel k hiši. In so seveda prišli, najprej njuni sosedje in prijatelji, nato so začeli prihajati tudi otroci, ki so se poženili in razkropili po vsej Sloveniji. Najstarejši Marko se je oženil v Lendavi, hči Jerca na Koroškem, sin Peter na Goričkem, sina Frančka je ljubezen odpeljala v Črnomelj, le najmlajši Tinček je s svojo Ančko še doma. Z Dolenjske pa sta prišla tudi Micikin brat Još in njegova Fanči. Nazdravljali so in plesali. Najprej splet kozjanskih plesov, ki so se jim, tako kot so prihajali domov otroci, pridružili tudi prekmurski, belokranjski, gorički, koroški, dolenjski, štajerski, pa tudi ohcetni plesi. Vmes so seveda tudi kaj pojedli, pa spet plesali in peli. Tudi najmlajši. Pa tudi brez poljubov ni šlo, šivali so kovtre, se preštevali na ajnzerje, cvajerje, peli zdravice in pričarali zares izvrstno vzdušje, da sta bila tudi slavljenca na koncu vesela in presrečna, da je bila njuna 45. obletnica poroke tako uspešna. »Mislim, da smo se skupaj s tanci prav fletno imeli,« sta sklenila, obiskovalci pa so to potrdili z bučnim aplavzom.

Tanci so torej pustili še eno sled v zgodovini obstoja društva, v 45 letih pa stkali tako prijateljske kot celo družinske vezi. »Vse te sledi so tudi krive, da smo mi danes ena velika Tančeva družina,« so sklenili tanci in se poslovili z odra. A le do prihodnjega slavja.

Predstavili so tudi belokranjske plese.

Tanci so ponosni na medgeneracijsko sodelovanje.