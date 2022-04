Takšnega vremena bi bili veseli za božič: tako je po Sloveniji (VIDEO)

Podatki o vremenu ob 16. uri kažejo, da so padavine zajele vso Slovenijo. Ponekod so presenetile debele snežinke. Arso pa ob tem opozarja, da bo ob prehodu hladne fronte predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter lahko presegal hitrost 70 km/h. Sunki burje na Primorskem pa bodo dosegli hitrost okoli 100 km/h.

Ob 16. uri je bilo takšno vreme po Sloveniji:

V Ljubljana sneži , Katarina nad Ljubljano močno sneži, Letališče Južeta Pučnika rahlo dežuje, Rateče sneži, Slovenj Gradec rahlo dežuje, Letališče Edvarda Rusjanaoblačno, Murska Sobota pretežno oblačno, Novo mesto močno dežuje, Letališče Cerklje ob Krki dežuje, Črnomelj ploha, Kočevje močno sneži, Postojna sneži in piha burja s sunki vetra 40km/h, Letališče Portorož oblačno in grmi, s sunki vetra 58km/h, Bilje pri Novi Gorica rahlo dežuje.

Po napovedih prihaja sonce, a danes še ne.

Dež in sneg ovirata promet

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Selom zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni pa na odseku Vipava–Ajdovščina za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od osem ton.

Na prelazih Predel, Vršič, Jezerski vrh in Ljubelj so zaradi snega obvezne verige. Na prelazu Korensko sedlo pa zimska oprema. Zimske pnevmatike so tudi sicer obvezne na vseh višjeležečih cestah Gorenjske in severne Primorske, kjer sneži.